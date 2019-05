Este viernes en la Sala Z, desde las 22, se presenta Salvapantallas. Ates de ello, Santi Celli, uno de sus integrantes, dialogó con DIARIO HUARPE y habló de todo.

El cantante se refirió al show que vienen a presentar, la actualidad de la banda, y hasta de temas controversiales como la economía del país, el aborto, entre otras cosas.

¿Cómo los reciben los sanjuaninos?

¿Que ofrecerán en este show?

¿Aparte de la gira, en qué están por ahora?

¿Te imaginabas este furor con salvapantallas y ser tan conocidos?

Creo que en algún punto sí, pero no desde un lugar egocéntrico sino desde un lugar que lo soñamos un montón. Cuando tocábamos para diez personas en un bar pensábamos sobre cómo sería tener tanta gente. Si lo imaginamos pero hacerlo realidad es algo muy poderoso.

¿Los seguidores les piden tomar partidas por temas controversiales como la economía, el aborto, el sí o no a la ley del aborto, les piden tomar algún tipo de postura?

En general no es que te exijan que te comprometas con algunas cosas, yo creo que uno mismo lo hace haciéndose consiente de que está en una posición de respeto y de referente dentro de una generación. Pero si hay gente que escucha lo que decimos, que está atento a lo que opinamos pero no nos exigen, pero nosotros si tomamos partido muchas veces haciendo comentarios de la situación económica del país, del feminismo, o aborto, pero tampoco somos una banda politizada. Somos una banda en la cual la voz líder es una mujer y dice mucho.

Cuando opinan en el recital ¿se arma previamente o es algo que surge?

No somos literales para eso, nunca decimos nada porque no nos gusta cómo queda esa literalidad porque somos una banda de pop, no hacemos canciones de protesta. Sí realmente en alguna ocasión decimos algo desde nuestra más profunda sinceridad. Si agradecemos que en esta situación del país la gente pague una entrada para bancar proyectos nuevos como el nuestro y sustentar el arte que es lo que la gente rescinde en primera instancia en un momento de crisis como el que tenemos. En nuestro show hay un montón de gente y seguro le cuesta pagar una entrada y eso para nosotros tiene un valor increíble.