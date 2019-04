“Vemos la situación del país y cómo está afectado por la crisis”

Un trío que arrasa con sus encantos y que nuevamente regresa a San Juan a engalanar corazones. Destino San Javier se presentará este sábado en el Teatro Sarmiento y antes de su llegada a la provincia, Bruno Ragone, uno de sus integrantes, dialogó con DIARIO HUARPE.

Muy predispuesto a responder cada pregunta, el hijo del reconocido Pepe Ragone, integrante del Trío San Javier, contó sobre el show que traerán a San Juan, la grabación que harán con un artista chileno y hasta opinó de la actualidad económica del país.

Ustedes vienen seguido a San Juan ¿Cómo los reciben?

¿En qué consisten los recitales íntimos?

La idea es que vean un show totalmente distinto a los que se ven en los festivales. Es que allí por tiempo y organización se hace más dinámico pero cuando la noche está reservada para un artista tienes posibilidades de hacer otras cosas. Interpretaremos otro tipo de canciones que están en los discos y no hacemos, otro contacto con el público y totalmente distinto.

¿La idea es romper con los clásicos?

No, los clásicos siempre tienen que estar, pero agregando a ellos hará canciones que no se han escuchado antes. Queremos plantear un show diferente que no se sienta como que la gente escucha el disco.