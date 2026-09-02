A cuatro años del intento de magnicidio contra Cristina Fernández, el diputado nacional Máximo Kirchner encabezó un acto este martes frente a San José 1111, lugar donde permanece detenida la expresidenta. Durante su discurso, el líder de La Cámpora dejó una contundente definición política al señalar: "No está proscripta Cristina, estamos proscriptos los que la queremos votar", y exigió que la Justicia avance sobre los autores intelectuales del atentado.

El diputado nacional agradeció a los partidos que firmaron el documento "La democracia no admite la eliminación del adversario", recriminó el hostigamiento mediático y judicial previo al ataque y denunció que la investigación nunca avanzó sobre quienes lo diseñaron y financiaron.

Kirchner destacó la fortaleza con la que su madre atraviesa su detención, preparándose y apelando a instancias internacionales como las Naciones Unidas. En un mensaje hacia la interna peronista, ironizó sobre aquellos sectores que afirman que "Cristina ya fue", cuestionando que no acompañen el reclamo para que pueda competir electoralmente.

Críticas al gobierno

El referente de La Cámpora cuestionó también la degradación constante de las condiciones de vida, los problemas de salud mental y el impacto de la crisis económica. Asimismo, reivindicó las decisiones energéticas de los gobiernos peronistas, señalando que el actual superávit energético de la gestión libertaria fue construido por el peronismo (aludiendo a YPF y Vaca Muerta).

Mensaje a la interna del PJ

Kirchner sostuvo que el peronismo tiene "una oportunidad" de generar una propuesta política para volver al poder en 2027, recalcando la necesidad de constituirse como una fuerza organizada que cumpla con sus compromisos electorales y debata frontalmente de cara a la sociedad.

Finalmente, el legislador instó a la militancia a no quebrarse ni perder la autoestima, llamando a "sacar la patria adelante" para que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo que —según afirmó— finalizaba en "el asado y la mesa de los domingos" durante el mandato de Cristina Fernández.

Discurso con definiciones

Kirchner recordó los días de movilizaciones frente al departamento que su madre ocupaba en Juncal y Uruguay y puso el foco en el tratamiento que recibía entonces la vicepresidenta en medio del juicio por la causa «Vialidad». «Veníamos de muchísimos días de un hostigamiento permanente, constante sobre su figura», sostuvo. También recordó el vallado colocado en las inmediaciones de la vivienda y las manifestaciones que se sucedieron durante aquellas jornadas.

El líder de La Cámpora relató que, poco antes del atentado, había mantenido una reunión vinculada con el desarrollo energético del país. "Cristina venía desde el Senado de la Nación a su casa. Venía de haber recibido a la gente de Petronas por Vaca Muerta y el gas licuado, trabajando para hacer crecer su país», afirmó, y vinculó aquella agenda con la recuperación de YPF y el desarrollo de Vaca Muerta.

En ese marco, Máximo cargó contra algunos medios de comunicación, el fiscal Diego Luciani y un sector del Poder Judicial, a quienes responsabilizó por haber contribuido a generar un clima de estigmatización contra la entonces vicepresidenta. "Trataban a Cristina como una verdadera mierda humana", lanzó. Y consideró que ese proceso contribuyó a generar “el contexto" para el atentado.

En otro tramo de su discurso, cuestionó que no se haya investigado a los autores intelectuales del ataque. "Quienes diseñaron el atentado y lo financiaron hoy están fuera del alcance del Poder Judicial», afirmó, y cuestionó que la Justicia "nunca haya hecho lo más mínimo para saber cómo se pergeñó un ataque tan cobarde".

En ese tramo de su discurso también recordó una tapa periodística publicada después del ataque que planteaba una comparación entre "la bala que no salió" y el fallo judicial que posteriormente recibiría la expresidenta.

Kirchner dedicó otro tramo a describir cómo atraviesa su madre su situación actual en San José 1111. "Cristina no practica la autocompasión ahí arriba, no dice ‘mirá lo que me pasa, mirá lo que me hacen’. Tiene la autoestima alta, se prepara".

En este marco mencionó la presentación ante Naciones Unidas y cuestionó -aunque sin dar nombres- a quienes no acompañan los reclamos para que pueda volver a competir electoralmente. "Llama la atención que muchos de esos que dicen que Cristina ya fue no acompañen el pedido para que pueda presentarse en elecciones. Si ellos tienen razón y nadie quiere a la compañera, qué más lindo que arrasarla en una elección", ironizó.

La defensa de la expresidenta se trasladó después al terreno económico. Kirchner vinculó su situación judicial con las decisiones que adoptó durante sus gobiernos y puso particularmente el foco sobre YPF y Vaca Muerta. Cuestionó que sectores que criticaron aquellas decisiones reivindiquen ahora los resultados energéticos obtenidos durante el gobierno de Javier Milei. "Mientras algunos lloraban por el vasito de Starbucks, seguramente esos mismos hoy festejan y dicen: ‘Mirá el superávit energético que tiene Milei’. Ese superávit energético lo construyó el peronismo", afirmó.

El diputado también habló del deterioro de las condiciones de vida: "La crisis económica no mira qué votás y a qué partido afiliado estás. Y eso es lo que hay que tener en cuenta», dijo. Y habló de una «degradación constante" de la vida de las personas y de la familia, de los problemas de salud mental y del suicidio entre jóvenes, que vinculó con la crisis económica.

"Los argentinos y argentinas tenemos que volver a encontrarnos, abrazarnos y a debatir y a discutir en todos los lugares que podamos al país que queremos", sostuvo. "Necesitamos mirarnos a la cara, necesitamos debatir frontalmente. Necesitamos volver a darnos una oportunidad porque nuestro país lo merece", agregó.

Ya en el tramo final, Kirchner planteó que el peronismo necesita convertirse en "una fuerza política organizada, capaz de cumplir con aquello a lo que se compromete en una elección". Y sostuvo que "ser militantes en cada lugar es tender la mano a cada argentino y argentina hasta el día que este gobierno cambie".

También afirmó que existe la posibilidad de volver a construir una mayoría política. "Tenemos una oportunidad, que podemos generar nuevamente una propuesta que contenga a millones de argentinos y argentinas", expresó.