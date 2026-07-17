Los activos argentinos volvieron a operar con pérdidas este viernes en una jornada marcada por la incertidumbre en los mercados internacionales. Las acciones que cotizan en Wall Street registraban caídas de más del 3%, mientras que los bonos también operaban en terreno negativo y el riesgo país avanzaba hasta los 421 puntos básicos, 11 unidades por encima del cierre anterior.

Entre los papeles más afectados aparecieron los bancos. Las acciones de Banco Macro retrocedían más del 3%, mientras que las de Grupo Galicia caían alrededor del 2,6%, reflejando el impacto del contexto externo sobre los activos locales.

En la plaza porteña, el índice S&P Merval también mostraba números en rojo, con una baja del 0,4% en pesos y del 0,8% en dólares, medido al tipo de cambio contado con liquidación.

El contexto internacional pesa sobre los mercados

La corrección de los activos argentinos se dio en línea con el clima negativo que predominó en Wall Street, donde los inversores reaccionaron a las renovadas tensiones en Medio Oriente y a las fuertes bajas del sector de los semiconductores.

El operador financiero Gustavo Ber explicó que los mercados estadounidenses atraviesan una rueda de ventas generalizadas ("sell-off") y que los operadores siguen de cerca hasta dónde podría extenderse la corrección.

Según el especialista, los activos argentinos volvieron a mostrar una alta correlación con el comportamiento de los mercados internacionales, especialmente los ADR, que suelen ser más sensibles a los cambios en el apetito global por el riesgo.

El dólar volvió a los $1.500

En este escenario, el dólar minorista volvió a ubicarse en $1.500 en las pantallas del Banco Nación, mientras los inversores permanecen atentos a la evolución del mercado cambiario y financiero.

Pese a la caída de las acciones, Ber sostuvo que los bonos mantienen una reacción relativamente mejor debido a la expectativa de una mejora en el perfil crediticio del país. En ese sentido, destacó el buen debut del bono AO29, cuya estructura con pagos mensuales despertó interés entre los ahorristas locales.

La evolución del contexto internacional continuará siendo determinante para el comportamiento de los activos argentinos durante las próximas ruedas, en un mercado que sigue mostrando una elevada sensibilidad a los factores externos.