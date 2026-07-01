La negociación paritaria entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes volvió a activarse con una primera propuesta oficial para el segundo semestre. Tras el encuentro con UDAP, UDA y AMET, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, explicó que la oferta fue diseñada bajo un criterio de prudencia debido a la baja en la recaudación nacional y su impacto sobre los recursos que recibe la provincia.

“La propuesta inicial consiste en un incremento bimestral del 2% sobre el salario básico, acompañado por una cláusula de revisión, tal como ocurrió durante el primer semestre”, señaló el funcionario en radio Sarmiento.

Además, remarcó: “La decisión del gobernador Marcelo Orrego es que el salario de los trabajadores estatales supere a la inflación, aunque debemos actuar dentro de los límites que nos impone la coparticipación de impuestos, ya que esos recursos son los que financian el pago de los salarios”.

También sostuvo que el esquema presentado contempla aumentos del 2% para agosto, otro 2% para octubre y un 2% adicional para diciembre. La propuesta será analizada por los docentes en plenarios previstos entre este jueves y el viernes, antes de retomar las negociaciones con el Ejecutivo.

La preocupación por la recaudación

Achem aseguró que la situación económica nacional condiciona el margen de acción de la provincia. “Es muy importante que la actividad económica crezca y que la recaudación mejore. En junio volvió a registrarse una caída del 4% en la recaudación nacional, y eso representa un impacto directo sobre las cuentas del Estado”, afirmó.

En ese sentido, recordó que la dependencia de San Juan respecto de los recursos nacionales es elevada. “El 85% de los fondos que recibe la provincia proviene de la coparticipación. Ese escenario nos obliga a administrar con responsabilidad y prudencia cada decisión vinculada con el gasto público”, expresó.