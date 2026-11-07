El secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, adelantó que el Gobierno provincial anunciará en los próximos días un aumento salarial para los empleados estatales, que alcanzará tanto a docentes como al resto de la administración pública. Aunque no precisó el porcentaje para todos los sectores, aseguró que la suba general rondará la inflación y que el gobernador Marcelo Orrego ya dispuso avanzar con la medida.

“Va a haber un aumento del salario estatal”, afirmó Achem durante una entrevista al Café de la Política que se emite por HUARPE TV, y explicó que el monto para los trabajadores que no están incluidos en la paritaria docente será definido por el gobernador junto con el ministro de Economía. Según anticipó, el anuncio se conocerá próximamente y no debería diferir demasiado de la pauta acordada para los docentes.

En el caso de la docencia, el funcionario señaló que el Gobierno ofreció actualizaciones vinculadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los salarios de noviembre y diciembre, además de un incremento del 1,5% para enero. También indicó que las partes volverán a reunirse en febrero para continuar la negociación salarial del próximo año.

La definición se conoció luego de que le consultaran por la posibilidad de un anuncio de impacto para los estatales antes de fin de año. Achem respondió que probablemente habrá novedades y enmarcó la decisión en el proceso de modernización del Estado que impulsa la gestión desde el inicio del mandato.

En ese contexto, también confirmó que el Gobierno trabaja en una alternativa de retiro voluntario para los empleados públicos. Aclaró que la propuesta todavía está bajo análisis legal y que no puede anunciarse hasta tener estudiadas sus condiciones y consecuencias. La idea, explicó, es que cada trabajador pueda decidir libremente si deja la administración pública y busca una oportunidad en el sector privado. Como ejemplo, mencionó que podría hacerlo mientras percibe “un porcentaje menor de mi jubilación”, aunque no precisó cómo se calcularía esa prestación ni cuáles serían los requisitos.

Achem consideró que la posibilidad puede ser positiva para quienes quieran cambiar de ámbito laboral, pero advirtió que el Estado también debe evaluar qué trabajadores podrían irse. “Se me van a ir los mejores, o se me van a ir los más capacitados”, planteó como una de las preocupaciones que están sobre la mesa.

El funcionario señaló que esa situación ya se presenta: empleados públicos reciben propuestas de empresas privadas con salarios que, según dijo, pueden triplicar sus ingresos actuales. En esos casos, explicó, la administración debe salir a buscar profesionales especializados, en un mercado que tiene una demanda laboral importante.

Por eso, remarcó que el retiro voluntario no es una decisión sencilla y que requiere analizar tanto la situación de cada trabajador como las necesidades de los organismos públicos. “Hay cosas que no se pueden anunciar si no tenés estudiada la letra chica”, sostuvo.

Achem no brindó una fecha de implementación ni precisó el porcentaje o las condiciones económicas que tendría el eventual régimen. Por ahora, el avance concreto es el análisis legal de la propuesta, mientras el Gobierno prepara el anuncio del aumento salarial para los estatales.

Textuales

Emilio Achem / Secretario general de la gobernación