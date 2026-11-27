La actividad económica argentina volvió a caer en octubre, según las mediciones de tres consultoras privadas. Los informes de Analytica, Orlando J. Ferreres & Asociados y Equilibra registraron retrocesos tanto en la comparación mensual como frente al mismo mes de 2025, en un escenario marcado por las diferencias entre los sectores productivos.

Mientras el petróleo y la minería mantuvieron resultados positivos, la construcción, la industria manufacturera y el comercio continuaron entre las actividades más golpeadas. Los datos reflejan una economía que avanza a dos velocidades, con rubros que muestran crecimiento y otros que todavía no consiguen recuperarse.

De acuerdo con el Índice Líder de Actividad (ILA) de Analytica, la economía se contrajo 0,3% en octubre respecto de septiembre, en la medición desestacionalizada. En términos interanuales, la baja fue del 1%. La consultora señaló que la construcción explicó buena parte del resultado negativo: el consumo de cemento cayó 8,4% mensual y el Índice Construya retrocedió 3,6%, hasta alcanzar su nivel más bajo desde enero.

Por su parte, el Índice General de Actividad (IGA) de Orlando J. Ferreres & Asociados registró una caída mensual de 0,3% y una contracción interanual de 2,3%. Con ese resultado, la actividad acumulada entre enero y octubre quedó sin variaciones respecto del mismo período de 2025.

En esta medición, el sector agropecuario tuvo el mayor retroceso interanual, con una caída de 9,6%. La producción agrícola bajó 12,3% y la ganadería, 6,4%. También registraron números negativos la intermediación financiera, con una baja de 5,4%; el comercio, con 3,3%; y la industria manufacturera, con 3%.

El anticipo de Equilibra sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) estimó una contracción mensual de 0,5% en octubre, luego del rebote de 1,1% registrado en septiembre. En la comparación interanual, la caída llegaría al 2,5% y marcaría el cuarto mes consecutivo en terreno negativo.

Según esta consultora, los sectores no primarios —que incluyen actividades como la industria, el comercio y la construcción— retrocedieron 0,7% mensual y 3% interanual. En cambio, los sectores primarios, vinculados al agro, la minería, la energía y la pesca, crecieron 1,2% frente a septiembre.

Petróleo y minería, entre los sectores que crecieron

En medio de los indicadores negativos, las actividades vinculadas a los recursos naturales mostraron un comportamiento diferente.

La producción de petróleo crudo aumentó 1,2% mensual en octubre y acumuló ocho meses consecutivos de crecimiento, según Analytica. También avanzó la producción de gas y las exportaciones de bienes alcanzaron el valor más alto del año.

En tanto, para Orlando J. Ferreres & Asociados, el rubro de minas y canteras creció 17,8% interanual y acumuló una mejora de 14,5% durante los primeros diez meses de 2026. La electricidad, el gas y el agua también registraron una suba interanual del 5,6%.

Sin embargo, ese desempeño no alcanzó para compensar las caídas de otros sectores. Equilibra estimó que la actividad acumulada entre enero y octubre creció 0,6%, aunque ese resultado estuvo explicado por los sectores primarios, que avanzaron 9,9%, mientras que los no primarios retrocedieron 0,8%.

Qué esperan para los próximos meses

Las perspectivas de las consultoras muestran diferencias sobre el ritmo de recuperación. Analytica consideró que, si la actividad logra sostenerse durante noviembre y diciembre, el cuarto trimestre podría cerrar con un resultado positivo.

Orlando J. Ferreres & Asociados, en cambio, anticipó una recuperación más lenta, debido a las dificultades de los sectores rezagados para acompañar a los rubros que mantienen crecimiento.

Equilibra, por su parte, redujo su proyección de expansión económica para 2026 al 0,5% promedio anual.

Las mediciones privadas coinciden así en señalar que la recuperación todavía no alcanza a todos los sectores de la economía argentina. Mientras la actividad energética y minera sostiene parte del crecimiento, la industria, el comercio y la construcción continúan mostrando dificultades.