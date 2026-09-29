El consumo de los hogares cayó 1,1% interanual en agosto y registró una baja desestacionalizada de 0,8% respecto de julio, según el Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Con este resultado, el consumo acumuló una caída de 0,4% durante los primeros ocho meses de 2026 y quedó 2,1% por debajo del máximo registrado a comienzos de 2025.

El dato volvió a terreno negativo después del crecimiento registrado en julio y mostró que el consumo todavía no logra una recuperación sostenida. La CAC también señaló que el menor impulso del financiamiento afecta especialmente las compras que requieren mayores desembolsos.

Los gastos que más retrocedieron

Entre los distintos rubros analizados, transporte y vehículos tuvo la mayor caída, con un retroceso interanual de 11,4% y una incidencia negativa de 1,5 puntos porcentuales sobre el indicador general. Dentro de ese segmento, el patentamiento de automóviles cayó 18,6% interanual.

Otro de los sectores que mostró una fuerte baja fue recreación y cultura, con una caída de 8,2% interanual y una incidencia negativa de 0,7 puntos porcentuales. El segmento volvió a registrar un resultado negativo luego del crecimiento que había mostrado previamente durante 2026.

Los rubros que lograron crecer

No todos los componentes del indicador tuvieron bajas durante agosto. Indumentaria y calzado aumentó 4,9% interanual, aunque la CAC aclaró que el resultado estuvo influido por una baja base de comparación del mismo mes de 2025.

También creció el rubro de vivienda, alquileres y servicios públicos, que registró una suba estimada de 4,8% interanual y aportó 0,9 puntos porcentuales al indicador general. Según la CAC, el aumento de la demanda eléctrica explicó buena parte de esa evolución.

Ingresos e inflación

La CAC estimó para agosto un ingreso nominal promedio por hogar de $3.317.000, lo que representó un avance real de 0,5% respecto de julio. Al mismo tiempo, la inflación mensual se desaceleró al 1,7%, frente al 2,1% registrado en julio, mientras que la variación interanual fue de 33,5%.

La entidad señaló que la continuidad de la reducción de la inflación puede ser importante para impulsar el crecimiento de los ingresos reales de las familias. Esa evolución, a su vez, podría favorecer la capacidad de compra durante los próximos meses.

El crédito también perdió fuerza

El informe de la CAC señaló que el crédito destinado a los hogares mantiene una tendencia declinante, aunque moderó su caída. El retroceso resulta especialmente relevante para las compras de bienes durables, que tienen una relación directa con el acceso a préstamos y financiamiento.

Durante 2026, las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios comenzaron a mostrar una caída leve pero constante después del estancamiento registrado hacia fines de 2025. En cambio, el crédito hipotecario mantuvo una trayectoria ascendente, aunque con un crecimiento más moderado.

El consumo masivo también cayó

En el caso de los bienes de consumo masivo, el último dato disponible corresponde a julio. Ese mes, el consumo de estos productos cayó 2,6% interanual, aunque en la comparación mensual desestacionalizada registró una suba de 4,2% respecto de junio.

El escenario muestra así un comportamiento diferente según el tipo de gasto y el acceso al financiamiento. Mientras algunos rubros lograron crecer, las compras de vehículos y otros bienes que requieren mayores desembolsos continuaron mostrando retrocesos.