La liquidación de divisas del agro, la minería y la energía podría alcanzar los 57.168 millones de dólares en 2026, un monto que superaría el récord histórico de 56.722 millones de dólares registrado en 2022, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). De confirmarse, el sector minero aportaría más de 9.000 millones de dólares, consolidando su rol como uno de los motores de la economía nacional.

El informe destaca que, por primera vez, el segundo semestre del año podría tener una liquidación mayor que el primero: se estiman 29.793 millones de dólares contra 27.375 millones del primer semestre. Esto marca un cambio estructural, ya que históricamente el ingreso de divisas se concentra en los primeros meses del año por la cosecha gruesa. La energía y la minería, con flujos menos estacionales y en expansión, estarían modificando ese comportamiento.

La minería viene creciendo a paso firme en los últimos años. Para 2026 se proyecta un nuevo récord que podría superar los 9.000 millones de dólares. "De cumplirse estas previsiones, la minería pasaría de explicar cerca del 7% a más del 10% de las exportaciones argentinas, generando uno de cada diez dólares exportados por el país", puntualizó el reporte.

Este crecimiento se apoya en la mejora de precios del oro y la plata, en conjunto con el incremento en volúmenes y precios del litio. Su desempeño llevó a que las exportaciones mineras saltaran un 88% en el primer cuatrimestre respecto a 2025. El sector se consolida así como aportante neto de divisas, con un flujo estable a lo largo del año que espera apuntalar la liquidación del segundo semestre.

Por su parte, la energía es la otra gran protagonista. Para este año se proyecta un incremento del 16% en la extracción de petróleo, que llevaría a la mayor producción petrolera de la historia argentina. La balanza energética marcó en la primera mitad de 2026 el mayor superávit de la historia para un primer semestre, al superar los 6.987 millones de dólares, un 87% más que en el mismo período de 2025.

El informe concluye que el crecimiento de la minería y la energía está modificando el mapa de la liquidación de divisas, generando un flujo más estable y menos dependiente de la estacionalidad agrícola. Esto será clave para los objetivos del Gobierno de cara a 2027, cuando deberá afrontar fuertes vencimientos de deuda en un año electoral.