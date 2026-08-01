La propuesta del Poder Ejecutivo para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a poner en el centro del escenario el debate sobre qué modelo de país y de política monetaria se pretende consolidar.

En un duro análisis crítico, el expresidente de la entidad monetaria, Alejandro Vanoli, proyectó los alcances de la iniciativa y advirtió que la reforma encubre riesgos severos para la economía real y busca dejar un "Caballo de Troya" institucional para condicionar a futuras gestiones.

Para Vanoli, la iniciativa representa una "contrarreforma" que busca retornar a los esquemas de la Convertibilidad de los años noventa, desandando los avances en materia de regulación financiera logrados tras la crisis internacional de 2008 y la reforma local de 2012.

El fin del "mandato múltiple": ¿Inflación baja a costa del empleo?

Uno de los ejes más críticos señalados por el economista es la intención oficial de eliminar los objetivos sociales del BCRA —como la promoción del empleo, el desarrollo con inclusión y el crecimiento de la economía real— para fijar un mandato único centrado exclusivamente en la estabilidad monetaria.

"Llevando la lógica al extremo, el Banco Central cumpliría su mandato si la inflación fuera de un dígito, aunque la pobreza supere el 50% o el desempleo el 20%", cuestionó Vanoli.

En su análisis, remarca que los países de mayor desarrollo, como Estados Unidos (a través de la Reserva Federal) o China, mantienen mandatos dobles que priorizan tanto el control de precios como la máxima ocupación posible. Asimismo, recordó que la experiencia argentina demuestra que la inflación no es un fenómeno únicamente monetario, citando el año 2019, cuando el país registró "emisión cero" y la inflación superó el 50% anual.

Financiamiento al Tesoro: los peligros de la rigidez extrema

El segundo punto de alerta se enfoca en las restricciones severas que la reforma busca imponer al financiamiento del Banco Central al Tesoro Nacional. Si bien el economista reconoce la necesidad de una política monetaria consistente, advierte que eliminar de manera dogmática la asistencia monetaria puede empujar al Estado a financiarse de forma exclusiva con deuda.

Vanoli remarcó las lecciones de la crisis de 2001, cuando la falta de herramientas monetarias obligó a la Nación y a las provincias a recurrir a las cuasimonedas para evitar el colapso productivo. Del mismo modo, citó los ejemplos de la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo, entidades que debieron flexibilizar sus reglas para emitir y rescatar al sistema durante la crisis financiera global de 2008 y la reciente pandemia.

Desregulación y menor protección al consumidor financiero

La propuesta también impacta en el bolsillo cotidiano de las familias y en el ecosistema de financiamiento. Bajo la norma vigente, el BCRA conserva potestades para fijar topes a las tasas de interés contra el endeudamiento familiar, impedir cargos abusivos y establecer cuotas mínimas de crédito para Pymes y desarrollo de infraestructura regional.

El exfuncionario advirtió que avanzar hacia una desregulación de facto favoreciendo a proveedores no bancarios y billeteras virtuales, sin un marco de supervisión integral, puede derivar en fenómenos de shadow banking (banca en las sombras) que pongan en riesgo la estabilidad del propio sistema financiero.

"Blindaje" institucional y doble estándar político

Por último, aborda la intención del Gobierno de complicar los mecanismos de remoción de las autoridades actuales del Central (como su titular Santiago Bausili) en nombre de una supuesta "autonomía".

Vanoli calificó esta medida como un intento de "blindar" a la cúpula actual para sabotear políticas económicas alternativas que la ciudadanía pueda votar en el futuro. A la vez, expuso el "doble estándar" de los sectores conservadores, recordando que en 2015 le exigieron su propia renuncia a la presidencia del BCRA —pese a contar con mandato del Senado hasta 2019— para alinear la entidad con el gobierno entrante de Mauricio Macri.

Conclusión

Para Alejandro Vanoli, la Carta Orgánica del 2012 es un instrumento que puede actualizarse frente a los nuevos avances tecnológicos del sistema financiero, pero desmantelarla para instaurar un modelo rígido atenta contra la economía real. "Si se desatiende la salud de la economía productiva, la estabilidad financiera y el propio nivel de inflación corren peligro", finalizó.

