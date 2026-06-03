En medio de la creciente preocupación en Valle Fértil por la presencia de aeronaves que intervendrían los ciclos de precipitaciones, el Gobierno de San Juan, a través de la Subsecretaría de Ambiente, brindó precisiones sobre los estudios técnicos realizados hasta el momento.

Héctor Bustamante, titular del área, explicó a DIARIO HUARPE que, de acuerdo con los relevamientos científicos realizados en los últimos meses, las variaciones en las lluvias registradas en el Este sanjuanino corresponden a ciclos naturales y no presentan alteraciones drásticas atribuibles a la intervención humana.

El funcionario detalló que los datos estadísticos analizados desde 1981 hasta la actualidad no muestran desvíos respecto de los promedios históricos. Según indicó, la alternancia entre años más secos y otros más lluviosos forma parte de la dinámica natural del ecosistema regional.

Investigación científica y cobertura vegetal

Bustamante aclaró que el Gobierno no desconoce los testimonios de vecinos que aseguran haber observado vuelos sobre la zona. Por ese motivo, se realizaron relevamientos en aeródromos de San Juan y consultas con otras provincias y organismos nacionales para conocer si existe actividad aérea vinculada a las denuncias.

Sin embargo, la investigación oficial se concentró en determinar si el ecosistema vallisto presenta modificaciones respecto de décadas anteriores. Para ello se analizaron dos variables centrales: el comportamiento de las precipitaciones desde 1981 y la evolución de la cobertura vegetal.

Según los resultados obtenidos, la vegetación disminuye en períodos de sequía y aumenta en años con mayores lluvias, manteniéndose siempre dentro de parámetros compatibles con los registros históricos. “No se ha detectado una variación más allá de que obviamente hay años peores y años mejores”, sostuvo el funcionario.

Con el objetivo de profundizar estos estudios, Ambiente avanza en una investigación sobre la línea de base ambiental y social del área protegida junto a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el Conicet, con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La iniciativa busca determinar con mayor precisión si las fluctuaciones observadas continúan dentro de los promedios históricos o si existen factores externos que todavía no hayan sido identificados.

Identificar las aeronaves

Uno de los ejes de trabajo impulsados por el Gobierno es la conformación de una mesa interinstitucional que incluirá al municipio, al Concejo Deliberante y representantes legislativos.

El objetivo será generar herramientas que permitan identificar técnicamente las aeronaves denunciadas por los vecinos, principal dificultad para la aplicación de la Ley 2648-L, sancionada en 2024, que prohíbe en San Juan el uso de tecnologías destinadas a modificar el ciclo hidrológico.

Bustamante reconoció que controlar el espacio aéreo es mucho más complejo que otras actividades reguladas. Los relevamientos realizados en aeródromos provinciales no detectaron aeronaves registradas con fines de modificación climática.

Además, explicó que organismos nacionales como la ANAC y la EANA regulan el tránsito aéreo, pero no supervisan el tipo de operaciones específicas que realizan los vuelos privados.

“Tenemos que identificar el avión para traer claridad, transparencia y, sobre todo, tranquilidad”, afirmó.

La preocupación continúa

Mientras avanzan las investigaciones, vecinos y sectores productivos mantienen su preocupación. Sostienen que la presunta manipulación climática afecta a los acuíferos, las pasturas y la actividad ganadera, que ha reducido significativamente su cantidad de cabezas en la última década.

Para muchos habitantes, las estelas persistentes observadas en el cielo y la aparente disolución de algunos frentes de tormenta constituyen indicios suficientes de una actividad prohibida por la legislación provincial.

Ante este escenario, Bustamante pidió comprensión y señaló que las respuestas requieren procesos de investigación rigurosos. Respecto a la propuesta de instalar cámaras para monitorear vuelos, indicó que se trata de una alternativa que deberá evaluarse por la logística y los recursos que demanda.

Por el momento, la prioridad oficial seguirá siendo la recopilación de evidencia científica y el trabajo conjunto entre organismos para brindar respuestas a una problemática que mantiene en alerta a gran parte de Valle Fértil.