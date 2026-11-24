La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) advirtió sobre un fuerte retroceso en la educación técnico-profesional tras la eliminación del fondo específico previsto en el artículo 52 de la Ley 26.058 en el Presupuesto 2026, y anunció que presentará un petitorio federal en el Congreso Nacional en el marco del debate por el Presupuesto 2027.

El secretario general nacional del sindicato, Rufino Fernández, sostuvo que la modalidad "volvió a los años 90, con todo lo malo que eso conlleva", y alertó que la medida compromete el funcionamiento cotidiano de las escuelas.

Según explicó el dirigente, la quita de esos recursos nacionales afecta la compra de insumos y herramientas, la renovación de maquinaria de control numérico, la actualización de laboratorios informáticos, las obras edilicias y la formación docente que el fondo sostuvo durante casi dos décadas.

De acuerdo con los datos difundidos por el gremio, la falta de financiamiento repercute sobre cerca de 3.800 establecimientos de todo el país —entre escuelas técnicas, agrotécnicas, institutos superiores y centros de formación profesional— y alcanza a unos 110.000 docentes.

En el plano parlamentario, AMET intensificó las gestiones con los jefes de bloque de ambas cámaras y apuntó contra los legisladores de La Libertad Avanza por haber impulsado la eliminación del fondo en la discusión presupuestaria anterior.

Con el respaldo de miles de firmas reunidas en distintas provincias, el gremio buscará que el Congreso restituya las partidas al tratar el Presupuesto 2027.

A su vez, frente a la retirada de los aportes nacionales, el sindicato pidió a los gobiernos provinciales que habiliten partidas extraordinarias para sostener talleres y prácticas educativas, tomando como referencia las medidas implementadas por Córdoba y Santa Fe.





