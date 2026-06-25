La Cámara de Diputados de San Juan aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación para solicitar al Poder Ejecutivo que gestione, junto al Banco San Juan, una línea especial de refinanciación destinada a aliviar el fuerte nivel de endeudamiento que atraviesan miles de familias de la provincia.

La iniciativa, impulsada por el Interbloque Justicialista, propone que el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas avance en un convenio con el agente financiero de la provincia para ofrecer créditos que permitan unificar deudas por tarjetas de crédito, préstamos personales, billeteras virtuales, mutuales y otros compromisos financieros bajo condiciones más favorables que las actuales.

Durante la presentación del proyecto, el diputado Miguel Vega fundamentó la propuesta con datos de un relevamiento reciente que expuso la situación económica de los hogares sanjuaninos.

"Los informes señalan que tres de cada cuatro sanjuaninos están endeudados y que, en muchos casos, el dinero ya no se solicita para comprar bienes durables, sino para poder comprar alimentos y llegar a fin de mes", expresó.

En ese contexto, sostuvo que el Estado provincial debe intervenir para brindar herramientas que permitan aliviar la situación financiera de las familias.

"Tenemos la responsabilidad de brindar respuestas junto con el Poder Ejecutivo para ayudar a las familias a salir del sobreendeudamiento, aliviar la presión económica que enfrentan todos los meses y contribuir a mejorar su situación financiera", afirmó.

La iniciativa solicita que la futura línea de refinanciación contemple tasas de interés accesibles, períodos de gracia, plazos amplios de devolución y que la cuota mensual no supere el 30% de los ingresos del tomador. Además, plantea que el beneficio alcance a trabajadores públicos provinciales y municipales, empleados del sector privado y jubilados.

La diputada Marisa López explicó que el objetivo es concentrar todas las obligaciones financieras en un único crédito que permita reducir la carga mensual que hoy soportan muchas familias.

"Lo que nosotros estimamos es que haya algún convenio que tenga una tasa subsidiada por parte del Estado, dentro de las tasas hoy definidas por el mercado, para que resulte más accesible para las familias que lo tomen", sostuvo.

La legisladora recordó que existen antecedentes en otras jurisdicciones que ya avanzaron con herramientas similares. Mencionó los casos de Entre Ríos, Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, donde recientemente también se impulsó una iniciativa para refinanciar deudas de particulares.

El debate también dejó una señal de coincidencia entre oficialismo y oposición. El diputado Juan de la Cruz Córdoba informó durante la sesión que el Ministerio de Economía y Hacienda ya trabaja junto al Banco San Juan en una herramienta de características similares.

"Hace dos semanas tuvimos una conversación con el ministro de Economía y Hacienda y me anticipó que el Ejecutivo ya está trabajando con el Banco San Juan en un tema del estilo del que están planteando", señaló.

Con ese escenario, el proyecto fue aprobado por unanimidad y ahora el Poder Ejecutivo tendrá en sus manos la posibilidad de avanzar en las gestiones necesarias para implementar una herramienta que permita refinanciar las deudas de miles de familias sanjuaninas y aliviar la presión económica que hoy afecta a buena parte de los hogares de la provincia.