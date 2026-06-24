Franco Aranda respondió las críticas que recibió dentro del peronismo por acompañar el crédito para obras impulsado por el Gobierno provincial y sostuvo que el PJ debería concentrarse en construir un proyecto político en lugar de cuestionar decisiones individuales. "Si sos peronista, sabés que la lealtad es con el proyecto", afirmó al defender una votación que, según argumentó, buscó generar empleo a través de la ejecución de infraestructura.

"Este proyecto de ley apuntaba a eso, es un crédito para obras de infraestructura que sabemos que rápidamente generan mano de obra", sostuvo el diputado provincial del Frente Renovador.

El legislador rechazó los planteos que lo ubicaron entre los dirigentes que se apartaron de la línea interna del PJ y aseguró que el verdadero debate pasa por la falta de una propuesta política capaz de ordenar al espacio.

"Lo que está faltando acá es proyecto. Lo que hubo que necesitar es un modelo de país y un modelo de provincia", señaló.

En esa línea, cuestionó la forma en que se juzgan algunas decisiones políticas dentro del peronismo y puso como ejemplo lo ocurrido cuando legisladores nacionales acompañaron el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

"A algunos compañeros los miran con lupa y a otros con anteojos de sol", afirmó, en referencia a las distintas reacciones que generaron votos que se apartaron de la posición predominante del espacio.

Para Aranda, la discusión no debería centrarse en señalar dirigentes sino en construir una alternativa que permita al peronismo recuperar competitividad electoral.

"Si nosotros queremos volver a ser gobierno no se puede hacer uno por cada lado", remarcó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

En ese camino, consideró que los intendentes tendrán un papel determinante en cualquier intento de reorganización del justicialismo sanjuanino.

"No hay que olvidarse de los intendentes. Son los que están en el territorio y tienen votos", afirmó.

La definición no fue casual. Aranda planteó que los jefes comunales conservan una legitimidad política que surge de la gestión y del respaldo electoral reciente, por lo que entiende que cualquier proyecto de reconstrucción del peronismo deberá necesariamente incluirlos como protagonistas de la discusión.

En ese contexto, relativizó la carrera por las candidaturas y sostuvo que la discusión sobre nombres aparece adelantada respecto de los desafíos que enfrenta el espacio.

"Hay dirigentes que pretenden encabezar, pero la pregunta es: ¿cuál es el proyecto?", planteó.

También se refirió a la relación entre los sectores que hoy tienen como principales referencias al senador Sergio Uñac y al exgobernador José Luis Gioja. Si bien reconoció que ambos espacios lograron confluir electoralmente, consideró que esa coincidencia todavía no alcanza para hablar de una verdadera unidad política.

"La necesidad los pone de acuerdo, pero no quiere decir que estén unidos", sostuvo.

Para el legislador, el peronismo necesita abandonar la lógica de los alineamientos personales y volver a discutir ideas, programas y objetivos comunes si pretende volver a ser una opción de poder en la provincia.

Los aspectos que quiere debatir de la ley minera

Más allá de la discusión partidaria, Aranda también se refirió al proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero que comenzará a debatirse en la Legislatura y expresó su respaldo a la iniciativa, aunque anticipó que existen puntos que deberían ser analizados en profundidad.

"Estoy a favor de todo lo que sea generar más laburo para los sanjuaninos y más contratos para los proveedores", afirmó.

Entre los aspectos que valoró destacó que el proyecto tome como base los porcentajes mínimos de contratación local previstos en el RIGI. "Lo que es un techo en el RIGI acá en San Juan lo ponen como piso", sostuvo.

No obstante, consideró que durante el debate legislativo deberían revisarse cuestiones vinculadas a las condiciones para ser considerado proveedor local, las sanciones para quienes incumplan y las excepciones que permitirían contratar bienes o servicios fuera de la provincia.

También llamó a resguardar la aceptación social de la actividad minera y advirtió que ese aspecto será clave para la consolidación de futuros proyectos.

Textuales

Franco Aranda / Diputado del Frente Renovador