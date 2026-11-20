Franco Aranda, presidente del Frente Renovador de San Juan, puso el foco en la interna del Partido Justicialista (PJ) y señaló a José Luis Gioja y Sergio Uñac como las dos figuras que deben dar el paso para alcanzar la unidad del espacio. El dirigente advirtió que una eventual derrota electoral, “si no se unen y perdemos, van a ser responsables”, dijo en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

Aranda planteó que no es momento de revisar quién tuvo razón en las diferencias que mantienen los exgobernadores, sino de priorizar un acuerdo que evite que el resto del peronismo pague el costo de la disputa. “Creo que hay que tener un gesto de grandeza y de generosidad porque no son los únicos dos jugadores del peronismo. Hay un montón de jugadores del peronismo que no pueden sufrir las consecuencias de sus diferencias”, sostuvo.

En esa línea, insistió en que “si ellos se dedican a pelearse, va a impactar en el peronismo” y remarcó que la unidad es una condición para que el PJ tenga posibilidades de ganar. “Una de las situaciones para que ganemos es que estemos todos unidos. Ellos dos también”, afirmó, en referencia a Gioja y Uñac.

El titular del Frente Renovador consideró que las diferencias internas no impiden construir un frente común. “La unidad no es que todos tengan que pensar exactamente lo mismo en todos los temas”, explicó. Y agregó que hay cuestiones “mucho más importantes que el pensamiento de cada uno”, como “el futuro de nuestros hijos, los jubilados, el empleo, la universidad y la salud pública”.

También sostuvo que primero debe ordenarse el escenario nacional y luego avanzar en las provincias. “No tengo duda de que ese va a ser el eje ordenador”, dijo. Para Aranda, incluso si no se mantienen las PASO, el peronismo debe encontrar un mecanismo para competir unido: “Si no se respetan, lo mismo, va a haber unidad”.

Massa, cultor de la unidad

El líder del massismo en San Juan, Franco Aranda; participó junto a dirigentes del Frente Renovador de San Juan, en el acto por el Día del Militante en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Según contó, la convocatoria buscó reunir al “peronismo ampliado” y tuvo una asistencia “casi perfecta”.

El dirigente destacó el rol de Sergio Massa en el armado nacional y lo definió como “el arquitecto de la unidad”. Señaló que el exministro logró convocar a dirigentes que se habían alejado del peronismo y de la política, entre ellos Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Leandro Santoro, además de la presencia de Sergio Uñac. Sobre una eventual candidatura presidencial de Massa, fue claro: “Yo quiero que sea candidato”, aunque reconoció que el líder del Frente Renovador todavía no lo manifestó.

En cuanto al armado provincial, Aranda afirmó que su espacio busca consolidar un peso propio a partir del trabajo territorial, aunque admitió que una candidatura presidencial de Massa podría darle un impulso. “Sería tonto no pensar que si Massa es candidato a presidente y nos da un empujoncito, esto no te lo voy a negar”, expresó.

Textuales

Franco Aranda / Presidente del Frente Renovador de San Juan