El Gobierno nacional avanza en la preparación de una nueva licitación para habilitar la importación de 50.000 vehículos híbridos y eléctricos con arancel cero, con el objetivo de que las primeras unidades comiencen a comercializarse en Argentina desde enero de 2027.

La nueva convocatoria se realizaría una vez agotados los cupos asignados para los años 2025 y 2026, según publicó el diario Clarín. Se trataría de la cuarta licitación desde la puesta en marcha del régimen de beneficios para vehículos electrificados.

El programa fue creado mediante el Decreto 49/2025 y establece un esquema que permite importar determinados modelos con un arancel de importación del 0%, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Hasta el momento, el Gobierno realizó tres llamados que sumaron un total de 100.000 unidades: dos cupos correspondientes al año 2025 y uno destinado al 2026. La nueva licitación incorporaría otras 50.000 unidades al mercado local.

Economía ya consulta al sector automotor

Según trascendió, el Ministerio de Economía comenzó consultas informales con fabricantes e importadores para conocer la demanda prevista para el próximo cupo.

El presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, confirmó que el Gobierno ya pidió a las empresas comenzar a trabajar en la planificación del cupo correspondiente a 2027.

"El Gobierno tiene estipulado un cupo de cinco años, estamos en el segundo y vamos a licitar el tercero. El Gobierno dijo de empezar a trabajar en el cupo del 2027", afirmó durante la presentación de la marca china Leapmotor en Buenos Aires.

El límite de precio que beneficia a las marcas chinas

Uno de los principales requisitos del régimen es que los vehículos tengan un valor FOB de hasta 16.000 dólares.

Ese límite dejó mejor posicionadas a las marcas provenientes de China, debido a que sus modelos suelen contar con costos de origen más bajos que los vehículos eléctricos e híbridos fabricados en Europa, Corea del Sur, Estados Unidos, México o Brasil.

En la última licitación, el Ministerio de Economía distribuyó el cupo de manera equitativa: 25.000 unidades para las terminales agrupadas en ADEFA y otras 25.000 para importadores nucleados en CIDOA y compradores particulares.

El avance de los autos chinos en Argentina

El régimen de importación ya generó cambios en el mercado automotor argentino. Durante el primer semestre de 2026, las marcas chinas alcanzaron entre 12% y 14% de participación en los patentamientos.

El caso más destacado es el de BYD, compañía que hace un año todavía no comercializaba vehículos en Argentina y que actualmente se ubica entre las marcas más vendidas del país, con 8.249 unidades patentadas durante el semestre.

La empresa ya cuenta con representación directa en el mercado argentino y continúa expandiendo su estrategia regional desde Brasil, donde comenzó a producir vehículos en la planta ubicada en Camaçari, cerca de Salvador de Bahía.

Leapmotor, la nueva apuesta de Stellantis

Otra de las protagonistas del nuevo escenario es Leapmotor, la marca china que desembarcó recientemente en Argentina de la mano de Stellantis.

El grupo automotor, que produce vehículos de marcas como Fiat y Peugeot en el país, utilizará su estructura comercial y de posventa para introducir los modelos electrificados de la compañía asiática.

Con una estimación de 580.000 vehículos vendidos en Argentina durante 2026, el nuevo cupo de 50.000 unidades representaría cerca del 9% del mercado total.

La medida llega en un contexto de desaceleración del sector, ya que los patentamientos acumulan una caída interanual del 9,9% durante el primer semestre.

Si se mantiene el cronograma previsto, Economía podría lanzar la licitación durante los próximos meses y adjudicar los nuevos cupos antes de finalizar el año, para que los vehículos comiencen a ingresar al país a partir de 2027.