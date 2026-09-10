El crecimiento de los autos eléctricos e híbridos enchufables en Argentina comienza a exponer una de las principales dificultades para la expansión de la electromovilidad: la falta de infraestructura de carga. Un informe de inteligencia de mercado proyecta que para 2031 habrá 297.959 vehículos enchufables en circulación y que, para abastecerlos bajo el estándar internacional de un cargador cada diez vehículos, serán necesarios 29.796 puntos de carga públicos o semipúblicos.

La diferencia con la infraestructura actual es amplia. En todo el país funcionan actualmente apenas 318 estaciones operativas, por lo que serían necesarios casi 29.500 nuevos puntos para alcanzar la cantidad proyectada para 2031.

La relación entre autos y cargadores

Actualmente, Argentina tiene aproximadamente 61 vehículos enchufables por cada punto de carga público. La proporción se encuentra por encima de la media mundial, estimada en 11 vehículos por cargador.

La diferencia también se observa al compararla con otros países de la región. Chile registra una relación de aproximadamente 21 vehículos por cada punto de carga, mientras que Brasil tiene alrededor de 25.

El desafío aparece en un momento en el que las ventas de vehículos electrificados aceleraron su crecimiento. Entre enero y agosto de 2026, estas unidades representaron el 15,7% de los patentamientos de 0 km del país.

La proyección hacia 2031 es todavía mayor: se estima que los vehículos electrificados podrían representar cerca del 30% de las ventas anuales.

San Juan, entre las provincias con mayor penetración

Dentro de este escenario, San Juan se encuentra entre las provincias que superan el promedio nacional de penetración de vehículos enchufables sobre su parque automotor.

El crecimiento local está vinculado, en parte, con políticas destinadas a incentivar la incorporación de tecnologías de movilidad más limpias. Entre ellas se encuentra la exención del 100% del impuesto automotor para determinados vehículos electrificados.

Sin embargo, el avance en la cantidad de vehículos no tiene el mismo ritmo que el desarrollo de la infraestructura necesaria para cargarlos.

El problema de la concentración

Otro de los puntos que marca el informe es la distribución geográfica de los cargadores. Cerca del 70% de los puntos de carga del país se encuentran concentrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

La concentración también se relaciona con los principales corredores de circulación, entre ellos los que conectan con la Costa Atlántica y la Ruta Nacional 9.

Esta situación representa un desafío para provincias como San Juan, especialmente si el crecimiento de los vehículos eléctricos continúa y aumenta la necesidad de realizar viajes interurbanos.

La carga domiciliaria y el desafío de la red

La infraestructura pública no es la única alternativa para abastecer a los vehículos eléctricos. Una parte importante de la carga cotidiana puede realizarse en los domicilios, particularmente cuando los usuarios cuentan con cochera y conexión eléctrica adecuada.

Sin embargo, los cargadores públicos resultan fundamentales para quienes no tienen un espacio privado donde conectar el vehículo y, especialmente, para permitir los desplazamientos de larga distancia.

El desafío energético no estaría en la generación

Las proyecciones también estiman que hacia 2031 el parque de vehículos electrificados demandará alrededor de 322 GWh de electricidad por año.

Según el análisis, ese consumo representaría aproximadamente el 0,2% de la demanda eléctrica nacional. Por eso, el principal desafío no estaría en la capacidad de generación energética del país, sino en adaptar las redes locales para soportar la potencia necesaria, especialmente en los puntos destinados a carga rápida.

El escenario plantea así una doble carrera: mientras la venta de vehículos eléctricos e híbridos enchufables gana espacio en el mercado argentino, el país deberá acelerar la instalación de cargadores para evitar que la falta de infraestructura se convierta en un límite para el crecimiento de la electromovilidad.