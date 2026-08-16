La inflación volvió a colocar a la Argentina entre los países con mayores aumentos de precios de América Latina. Durante julio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,1%, por encima de la mayoría de las economías de la región.

El dato difundido por el INDEC representó además una aceleración respecto del 1,9% registrado en junio. En los primeros siete meses de 2026, la inflación acumuló un 19,3%, mientras que la variación interanual llegó al 33,8%.

Vivienda fue el rubro que más aumentó

En la medición interanual, la división que registró el mayor incremento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 48,9%.

Le siguieron Transporte, con un aumento del 40,9%, y Educación, con el 40%. En el caso de Vivienda incidieron los incrementos en alquileres, servicios regulados y expensas, mientras que en Transporte tuvieron peso las subas del transporte público y los combustibles.

Dentro del IPC, los precios estacionales aumentaron 4,5%, los servicios avanzaron 3,1% y la inflación núcleo se ubicó en 1,8%. Los bienes, en tanto, subieron 1,6%.

Argentina, entre las mayores de la región

El registro argentino quedó muy por encima del de países como Perú, que tuvo una inflación mensual del 0,29%, y Colombia, donde alcanzó el 0,17%.

En Chile, los precios aumentaron apenas 0,1% durante julio, mientras que Brasil registró una variación del 0,07%, lo que significó una desaceleración frente al 0,16% de junio.

Por encima de Argentina se ubicó Venezuela, con un fuerte incremento mensual del 19,9%, frente al 13,8% de junio.

Bolivia y Paraguay tuvieron deflación

En el extremo opuesto de la región quedaron Bolivia y Paraguay, que registraron bajas en sus niveles generales de precios durante julio.

Paraguay tuvo una variación negativa del 0,1%, mientras que Bolivia informó una caída mensual del 2,79%.

En Bolivia, la baja estuvo relacionada principalmente con la normalización del abastecimiento de distintos productos después de los problemas de suministro provocados por bloqueos durante mayo y junio.