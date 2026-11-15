Argentina volvió a ubicarse en el segundo puesto del ranking de países con mayor inflación de América Latina, luego de registrar un incremento del 2,2% en octubre. De esta manera, el país quedó solamente por detrás de Venezuela, que tuvo una suba mensual del 6,2%, y por encima de Bolivia, donde los precios aumentaron un 2,07%.

Según el relevamiento publicado por Ámbito, Argentina mantuvo durante todo el año esta posición dentro del ranking regional. Los principales incrementos estuvieron vinculados con los gastos de manutención del hogar, los alquileres, las tarifas de servicios y los combustibles.

Venezuela encabezó el ranking regional

El escenario inflacionario de América Latina mostró diferencias importantes entre los países durante octubre. Venezuela encabezó la clasificación con una inflación mensual del 6,2%, mientras que Argentina ocupó el segundo lugar con el 2,2%.

En la tercera posición quedó Bolivia, con un incremento del 2,07%, mientras que Honduras registró una variación del 0,91%. El resto de los países presentó aumentos inferiores al 1% mensual.

México registró una inflación del 0,65%, Uruguay del 0,59% y El Salvador junto con República Dominicana alcanzaron el 0,58%. Por su parte, Perú tuvo un incremento del 0,56% y Chile cerró octubre con una suba del 0,5%.

Más abajo se ubicaron Costa Rica, con el 0,39%; Nicaragua, con el 0,21%; Colombia, con el 0,20%; y Brasil, con el 0,14%. De esta manera, solamente Venezuela, Argentina y Bolivia superaron el umbral del 1% mensual.

Paraguay y Guatemala registraron deflación

Otro de los datos destacados del relevamiento fue el comportamiento de Paraguay, que registró una deflación del 0,1% durante octubre. Se trató de la tercera caída de precios en el año, después de las registradas en junio, cuando alcanzó el 0,3%, y julio.

Guatemala también presentó una variación negativa, con una deflación del 0,18% en octubre. En tanto, Cuba, Ecuador y Panamá todavía no habían publicado sus respectivos índices de precios.

La inflación también aumentó en los países de la OCDE

El informe también reflejó el comportamiento de los precios en los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En septiembre, la inflación del bloque alcanzó el 4,5%, dos décimas por encima del 4,3% registrado en agosto.

El principal factor detrás de ese incremento fue el encarecimiento de la energía, cuyos precios aumentaron en 31 de los 37 países miembros. La suba energética llegó al 17,4% en septiembre, frente al 13,6% del mes anterior.

Por otro lado, los precios de los alimentos registraron una reducción de 0,2 puntos porcentuales. La inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía por su volatilidad, se mantuvo prácticamente estable en el 3,7%.

El balance acumulado mostró que los precios generales de la OCDE superaron en más de un 40% los niveles de diciembre de 2019. En los rubros básicos, los alimentos acumularon un incremento cercano al 50%, mientras que los servicios energéticos y los combustibles aumentaron casi un 70% desde el inicio de la pandemia.