Argentina volverá a exportar carne bovina a Japón después de 20 años, luego de que ambos países acordaran los requisitos sanitarios para el ingreso del producto. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien calificó el acuerdo como “histórico”.

Las negociaciones habían comenzado en 2024 y finalmente permitieron avanzar en las condiciones sanitarias para que la carne bovina argentina pueda ingresar nuevamente al mercado japonés. Según explicó Caputo, se trata de carne proveniente de la zona libre de aftosa con vacunación.

Un mercado de más de u$s3.000 millones

El funcionario señaló que Japón importa carne bovina desde distintos países por más de u$s3.000 millones anuales. La apertura del mercado representa una nueva posibilidad para la producción y las exportaciones argentinas.

Caputo sostuvo que el acuerdo “crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas” y destacó el reconocimiento a la calidad de la carne y al sistema sanitario argentino. Además, afirmó que la apertura implica “más mercados, más inserción internacional argentina, más exportaciones y más oportunidades para el país”.

El antecedente avícola

La apertura del mercado para la carne bovina se suma a una medida anunciada en septiembre vinculada con los productos avícolas argentinos. Japón había levantado la suspensión para el ingreso de carne aviar y sus productos provenientes de aves faenadas, además de ovoproductos.

La medida para los productos avícolas se encuentra vigente desde el 8 de septiembre de 2026 y fue acompañada por nuevos modelos de Certificados Veterinarios Internacionales. Durante dos meses podrán utilizarse los certificados vigentes y, una vez finalizado ese período, deberán emitirse exclusivamente bajo los nuevos formatos acordados.