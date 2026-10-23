La Justicia ordenó detener a Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y financista cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. El empresario se presentó en el juzgado federal de Lomas de Zamora y quedó detenido este viernes 23 de octubre.

La medida fue dispuesta por el juez federal Tomás Rodríguez Ponte, luego de que no encontraran a Vallejo en el domicilio que había informado ante la Justicia. Según publicó TN, el financista acudió al juzgado antes de que se concretara la orden de captura.

La causa busca determinar si existió una estructura que habría utilizado operaciones financieras y contratos de sponsoreo con clubes para dar apariencia legal a movimientos de dinero que, según la hipótesis de los investigadores, no contaban con una contraprestación real.

La investigación sobre Sur Finanzas y los clubes

La fiscal federal Cecilia Incardona y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, investigan presuntas maniobras que se habrían desarrollado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.

El expediente alcanza a 17 instituciones deportivas, entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield y Platense. Los investigadores intentan establecer si las empresas vinculadas a Sur Finanzas fueron utilizadas para canalizar fondos y obtener ganancias ilícitas mediante operaciones relacionadas con los clubes.

La pesquisa también analiza movimientos por aproximadamente $818.000 millones. En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a Sur Finanzas PSP S.A. por una presunta evasión tributaria superior a los $3.327 millones.

Vallejo había rechazado las acusaciones

En mayo, cuando se presentó ante la Justicia, Vallejo entregó un escrito y negó las imputaciones. “Con respecto a la asociación ilícita me declaro inocente”, sostuvo entonces. También afirmó que su patrimonio declarado era de $1.800 millones y atribuyó el origen de sus fondos a su actividad laboral y empresarial.

La investigación incluyó además el secuestro de una Ferrari California negra valuada en unos 320.000 dólares, que fue localizada en agosto en un garaje de Puerto Madero. La Fiscalía cuestionó aspectos relacionados con la titularidad del vehículo y la acreditación de los fondos utilizados para adquirirlo.

La detención se produce mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas para establecer las responsabilidades de los involucrados. Las acusaciones contra Vallejo forman parte de una investigación en curso y deberán ser determinadas en el proceso judicial.