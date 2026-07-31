No todos los asados requieren largas horas frente a la parrilla. Para quienes buscan una alternativa práctica, sabrosa y lista en menos tiempo, especialistas en carnes destacan al asado banderita como uno de los cortes más convenientes para el fin de semana.

La recomendación fue realizada por Victoria Vago, sommelier de carnes y asesora de restaurantes y frigoríficos, quien aseguró que este corte reúne dos cualidades muy valoradas por los parrilleros: un sabor intenso y una cocción mucho más rápida que la de otros clásicos, como el vacío o la tira de asado tradicional.

El asado banderita se obtiene al cortar el costillar en forma transversal, generando tiras más delgadas que conservan el hueso y la grasa característica de la pieza. Ese menor espesor permite que la carne alcance el punto ideal en menos tiempo, sin perder jugosidad si se respetan algunos cuidados durante la cocción.

Al momento de comprarlo, los especialistas aconsejan elegir tiras de grosor uniforme para lograr una cocción pareja y conservar parte de la grasa exterior, ya que aporta sabor y protege la carne del calor directo. Tampoco consideran necesarias las marinadas: con sal y buenas brasas es suficiente para obtener un buen resultado.

Aunque el corte se cocina rápidamente, la preparación del fuego sigue siendo fundamental. La recomendación es encender las brasas con al menos una hora de anticipación y esperar a que el calor sea uniforme, evitando las llamas directas que pueden quemar la superficie antes de cocinar el interior.

También aconsejan no colocar la carne recién salida de la heladera sobre la parrilla para evitar cambios bruscos de temperatura que afecten la cocción. La sal puede agregarse antes, durante o después, mientras que el control del dorado resulta más importante que respetar un tiempo exacto, ya que este dependerá del grosor del corte, la intensidad del fuego y la altura de la parrilla.

Desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) remarcan que el punto de cocción influye directamente en la terneza y la jugosidad, por lo que recomiendan observar permanentemente la carne y evitar moverla de manera constante.

Una vez retirada de la parrilla, otro paso clave consiste en dejarla reposar durante unos cinco minutos antes de cortarla. De esa manera, los jugos se redistribuyen y la carne conserva mejor su textura. El corte debe realizarse siempre en sentido contrario a las fibras para lograr una mejor experiencia al comer.

Por último, el Senasa recuerda mantener la cadena de frío, utilizar utensilios distintos para la carne cruda y la cocida y asegurar una cocción adecuada, especialmente cuando el asado será consumido por niños o personas pertenecientes a grupos de riesgo. Con estos cuidados, el asado banderita aparece como una opción práctica, rendidora y llena de sabor para disfrutar de la parrilla sin largas esperas.