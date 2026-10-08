ATAP advierte que las empresas de colectivos acumulan un déficit de $16.500 millones

Las empresas de transporte público de San Juan agrupadas en ATAP aseguran que atraviesan una situación financiera cada vez más difícil y que el sistema acumula un déficit de aproximadamente $16.500 millones. El dato fue planteado por Ricardo Salva, representante de la entidad, quien reclamó una revisión de la estructura económica del servicio.

Según explicó Salva, actualmente a los costos del transporte les faltan alrededor de $2.000 millones mensuales. Para el representante empresario, ese desfasaje se fue acumulando con el tiempo y llevó a las compañías a financiar parte de su funcionamiento mediante créditos y descubiertos bancarios.

“Las empresas ya llevan un perjuicio acumulado de aproximadamente 16.500 millones de pesos”, sostuvo Salva. En ese sentido, remarcó que las compañías pueden sostener una situación deficitaria durante un período limitado, pero que el escenario actual dejó de ser sostenible.

$200 millones mensuales en intereses

El representante de ATAP señaló que el déficit también tiene impacto sobre los costos financieros de las empresas. Según detalló, actualmente destinan unos $200 millones por mes al pago de intereses bancarios y a los intereses derivados de planes de pago utilizados para mantener regularizadas sus obligaciones ante la AFIP.

A esto se suma, según Salva, el incremento del combustible. Estimó que desde la última actualización de los costos del transporte las empresas necesitan unos $400 millones adicionales para afrontar solamente el aumento registrado en ese concepto.

El empresario sostuvo que el problema no puede analizarse únicamente a partir del precio que paga el usuario por el boleto, ya que la estructura de financiamiento del sistema contempla distintos tipos de pasajeros y compensaciones estatales.

En ese sentido, explicó que el usuario abona directamente una parte del costo del viaje y que el resto se cubre mediante compensaciones que llegan posteriormente. Para ATAP, ese mecanismo genera un desfasaje financiero que afecta a las empresas.

Reclaman revisar la ecuación económica

Salva aclaró que el planteo de las empresas no consiste directamente en pedir un aumento del boleto. “Nosotros no pedimos aumento de boletos. Pedimos recomposición de la ecuación económica que figura en el contrato de concesión”, afirmó.

Por ese motivo, ATAP reclama una mesa técnica que permita determinar cuál es el costo real de prestación del servicio y cómo debería recomponerse la estructura económica de las concesiones.

Según Salva, las empresas comenzaron a solicitar este tipo de instancia en junio y reiteraron los pedidos durante septiembre. El objetivo, sostuvo, es analizar técnicamente los costos y encontrar una solución al déficit acumulado.

“Hay que sentarse en una mesa de diálogo”, insistió el representante empresario, quien consideró que el actual nivel de desfasaje económico ya no puede ser sostenido por las compañías.