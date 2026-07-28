Las empresas concesionarias del transporte público de pasajeros de San Juan informaron que la reducción transitoria de servicios responde a la crisis financiera generada por el atraso en el pago de compensaciones tarifarias correspondientes al sistema.

A través de un comunicado, la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), integrada por Empresa Albardón S.R.L., Empresa Mayo S.R.L., Transporte de Pasajeros El Triunfo S.A., Transporte Libertador S.R.L., Nuevo Sur S.R.L., Valle del Sol S.R.L., Vallecito S.R.L., Alto de Sierra S.R.L. y la U.T.E. La Marina S.A.-La Positiva S.A., explicó la situación económica que atraviesa el sector.

Desde la entidad remarcaron que las empresas “no reciben subsidios” y aclararon que los fondos reclamados corresponden a compensaciones tarifarias destinadas a reducir el costo del boleto para los usuarios.

“En otras palabras, el verdadero beneficiario de estas compensaciones es el pasajero, ya que permiten que la tarifa abonada sea inferior al costo real del servicio”, señalaron.

Según detallaron, la deuda acumulada por compensaciones vinculadas a boletos escolares, docentes, trasbordos, atributos sociales y otros conceptos alcanza aproximadamente los $9.700 millones. Del total, cerca del 60% corresponde a obligaciones de la Provincia de San Juan y el 40% restante a compromisos de la Nación.

Las empresas indicaron que la falta de ingreso de esos recursos generó un “severo desfinanciamiento” del sistema, afectando la posibilidad de afrontar gastos esenciales como combustible, salarios, mantenimiento de unidades, repuestos y otros costos operativos.

“Durante todo este tiempo, las empresas han realizado un enorme esfuerzo para sostener el transporte público y evitar mayores perjuicios a los usuarios”, expresaron desde ATAP, aunque advirtieron que la magnitud de la deuda vuelve imposible mantener la prestación habitual sin comprometer la continuidad del servicio.

La asociación recordó que desde el 28 de mayo de 2026 viene realizando presentaciones administrativas para advertir sobre la situación y solicitar medidas que permitan recuperar el equilibrio económico del sistema.

Entre los expedientes mencionados se encuentran el Nº 210-1599-26 y Nº 210-1993-26, mediante los cuales solicitaron la conformación de una mesa técnica de trabajo y acciones para resolver el atraso en los pagos.

Desde ATAP lamentaron las complicaciones que las medidas generan en los usuarios que utilizan diariamente los colectivos y aseguraron que la reducción de servicios tiene como objetivo preservar la continuidad de una prestación considerada esencial.

Finalmente, las empresas hicieron un llamado a las autoridades provinciales para retomar el diálogo y avanzar en la regularización urgente de las compensaciones adeudadas, con el objetivo de restablecer plenamente los servicios y garantizar la sostenibilidad del transporte público sanjuanino.