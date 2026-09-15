La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó formalmente al Poder Ejecutivo para que informe si existen certificados, dictámenes o actas de juntas médicas que acrediten la aptitud psicofísica del presidente Javier Milei para ejercer la primera magistratura.

La presentación fue enviada a la Jefatura de Gabinete de Ministros, con copia a la Presidencia de la Nación, solicitando que, en caso de no contar con dicha documentación, el mandatario sea sometido de forma inmediata a los exámenes correspondientes.

Desde el sindicato conducido por Rodolfo Aguiar aclararon que el reclamo no vulnera el derecho a la intimidad del jefe de Estado. La solicitud se ampara en la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, la Constitución Nacional y tratados internacionales, requiriendo un dato de carácter estrictamente binario —si el mandatario fue calificado como «apto» o «no apto» para sus funciones— sin solicitar detalles de la historia clínica, diagnósticos ni datos sensibles.

El andamiaje legal de la intimación se fundamenta en el artículo 88 de la Constitución Nacional, el cual regula la acefalía y los impedimentos temporales o definitivos para el ejercicio del Poder Ejecutivo, argumentando que la salud presidencial es una cuestión de interés público e institucional.

El Secretario General de ATE Nacional cuestionó con severidad la salud mental del jefe de Estado: ·Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo·, sostuvo Aguiar.

Uno de los ejes centrales del reclamo sindical radica en la desigualdad de exigencias entre los trabajadores de la administración pública y la máxima autoridad del Estado. Bajo la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, todo ciudadano que ingresa al Estado debe aprobar de forma obligatoria un examen médico preocupacional y someterse a controles periódicos.

"Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado. Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda», fustigó Aguiar, alertando que si el mandatario no resultara apto, «las consecuencias serían gravísimas y la mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos·.

Asimismo, el gremio advirtió sobre la gravedad que reviste el rol de Milei como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, señalando que la falta de certeza sobre su estado psicofísico compromete de forma directa la seguridad nacional.

Declaraciones explosivas

Olga Wornat, reconocida periodista de investigación y escritora argentina, -autora de importantes informes para Noticias, Gente y Veintitrés y varios libros políticos- tuvo una reciente intervención para un canal de streaming donde profundizó sobre el perfil psicológico de Javier Milei.

Habló de ser un "paciente sin tratamiento", sostuvo que el mandatario no está en condiciones psíquicas de gobernar y que padece un cuadro de inestabilidad que requeriría atención profesional urgente. Afirmó que sus reacciones agresivas ante la contradicción no son una táctica de comunicación, sino brotes emocionales derivados de un sufrimiento no resuelto.

🗣️"Milei NO GOBIERNA, se la pasa ENCERRADO y a los GRITOS, hablando con los cuadros de sus PERROS MUERT0S... a veces llega la ambulancia a Olivos y lo tienen que MEDICAR, está con BROTE PSICÓTICO"







Olga Wornat se levantó con ganas de decir verdades 👏👏 pic.twitter.com/MMLeq3r2yA

Además, reiteró que el presidente actúa desde la herida de un «niño profundamente maltratado» que busca venganza o validación constante, trasladando sus traumas familiares a la gestión pública y al trato con la oposición y la prensa.

Describió el entorno en la Quinta de Olivos como un cerco que profundiza su desconexión con la realidad. Según la periodista, su hermana Karina funciona como un filtro que impide que le lleguen noticias o críticas que puedan desestabilizarlo emocionalmente, alimentando una narrativa mesiánica.

Y sostuvo que la combinación entre el poder de la Presidencia, el manejo de las fuerzas de seguridad y un estado mental volátil representa un riesgo para la estabilidad institucional del país.