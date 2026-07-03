La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prepara los detalles finales para la actualización semestral del Monotributo que impactará en millones de trabajadores independientes y pequeños comerciantes. El ajuste se realiza dos veces por año y toma como referencia la inflación acumulada del semestre previo.

De confirmarse una actualización cercana al 14,3%, las cuotas mensuales quedarían en los siguientes valores estimados:

Categoría A: $42.386,74.

Categoría B: $48.250,78.

Categoría C: $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para venta de bienes.

Categoría D: $72.414,10 para servicios y $70.661,26 para venta de bienes.

Categoría E: $102.537,97 para servicios y $92.658,35 para venta de bienes.

Categoría F: $129.045,32 para servicios y $111.198,27 para venta de bienes.

Categoría G: $197.108,23 para servicios y $135.918,34 para venta de bienes.

Categoría H: $447.346,93 para servicios y $272.063,40 para venta de bienes.

Categoría I: $824.802,26 para servicios y $406.512,05 para venta de bienes.

Categoría J: $999.007,65 para servicios y $497.059,41 para venta de bienes.

Categoría K: $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 para venta de bienes.

Los topes de facturación con el aumento: