Los senadores nacionales volverán a tener un aumento en sus dietas y, desde enero de 2027, pasarán a cobrar más de $13,1 millones brutos por mes. La actualización se producirá luego de un nuevo acuerdo paritario alcanzado entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos.

El incremento para los trabajadores se aplicará de manera escalonada durante los últimos cuatro meses de 2026: será del 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre. De manera acumulada, la mejora llegará al 6,96%.

La actualización impactará automáticamente en las dietas de los integrantes de la Cámara alta debido al mecanismo aprobado por el propio Senado en 2024, que vinculó sus ingresos al valor de los módulos utilizados para calcular los salarios del personal del Congreso.

Actualmente, la remuneración de los senadores se calcula sobre un total de 4.000 módulos: 2.500 corresponden a la dieta, otros 1.000 a gastos de representación y 500 al adicional por desarraigo. Con la nueva actualización, el salario bruto superará los $13,1 millones desde enero.

No todos los legisladores reciben exactamente el mismo monto. Existen senadores que no perciben el adicional por desarraigo y, además, algunos representantes de diferentes bloques decidieron durante el año renunciar o donar los incrementos derivados de las paritarias.

El mecanismo que genera las subas fue establecido en abril de 2024, cuando el Senado aprobó a mano alzada vincular las dietas con los módulos salariales de los empleados legislativos. Desde entonces, cada modificación de ese valor repercute directamente en los ingresos de los integrantes de la Cámara alta.

La situación es diferente en Diputados, donde las dietas de los legisladores no están vinculadas automáticamente con las paritarias de los trabajadores del Congreso. Por ese motivo, las actualizaciones salariales de los diputados dependen de las decisiones adoptadas por la presidencia de la Cámara.