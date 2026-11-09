El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió este lunes 9 de noviembre al papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, y le entregó un mate como obsequio. El encuentro se realizó en el marco de la segunda jornada de la visita del Pontífice a la Argentina.

La institución, ubicada en el partido de Almirante Brown, brinda alojamiento, atención y acompañamiento integral a personas con discapacidad. Allí residen más de 400 personas, en un establecimiento que cuenta con más de 90 años de historia.

Durante el encuentro, León XIV también le entregó un regalo al gobernador bonaerense y a su esposa, Soledad Quereilhac.

La visita de León XIV al Cottolengo Don Orione

La llegada del Papa a Claypole fue una de las actividades centrales de su agenda pastoral en territorio bonaerense. El objetivo de la recorrida fue acercarse a los residentes y trabajadores de la institución, en una visita marcada por la inclusión y el acompañamiento a las personas con discapacidad.

Kicillof participó de la recepción junto a otras autoridades provinciales y municipales. La presencia del gobernador se dio en el marco de una agenda que también contempla encuentros con distintos sectores políticos, sociales y religiosos.

El Cottolengo Don Orione fue elegido como uno de los lugares emblemáticos de la visita de León XIV, en línea con su mensaje de atención a los sectores más vulnerables y la defensa de la dignidad humana.

La recorrida por Claypole forma parte de las actividades del Pontífice en Argentina, que incluyen celebraciones religiosas, encuentros institucionales y visitas a distintos puntos del país.