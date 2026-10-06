Emilio Baistrocchi cuestionó el desembarco de Máximo Kirchner en San Juan, criticó el acto organizado por Sergio Uñac en la sede del Partido Justicialista y fue tajante al hablar de una eventual candidatura presidencial del hijo de Cristina Kirchner: “No, porque es inelegible”. El presidente de Hacemos por San Juan también anticipó conversaciones con distintos sectores para construir una alternativa electoral en 2027.

El exintendente de Capital dijo que no podría haber participado de la reunión que Máximo mantuvo en San Juan y cuestionó el contenido político del encuentro. “No podría haber estado en esa reunión que ha habido hace dos o tres días con Máximo Kirchner”, afirmó en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

Baistrocchi también puso la lupa sobre la situación interna del peronismo y sostuvo que hoy hay más dirigentes y personas con adhesión al justicialismo “fuera del justicialismo que dentro”. Además, cuestionó que dentro de ese espacio no haya lugar para “libres pensadores” y consideró que la personalización de los partidos terminó debilitándolos.

Consultado sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner elija a Máximo como candidato presidencial, respondió sin vueltas: “No, porque es inelegible y no es tan sonsa la madre”. En su análisis, consideró que Cristina buscará a alguien con posibilidades electorales y descartó que su hijo pueda tener chances competitivas.

En paralelo, Baistrocchi confirmó que Hacemos por San Juan mantiene conversaciones con distintos sectores de cara a 2027. Sobre un posible acercamiento con el espacio de Jorge Brito, señaló: “Los lazos están, pero son conversaciones”. El dirigente explicó que Brito es uno de los actores con los que dialogan y mencionó la posibilidad de encuentros vinculados a una visita a San Juan y a actividades en Mendoza.

Baistrocchi defendió la construcción de una tercera alternativa frente a la polarización entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza. “Una tercera fuerza, una otra alternativa, no solamente sería viable, sino que es necesaria”, sostuvo. Para el dirigente, el desafío es construir una propuesta con identidad propia, capaz de combinar mercado y un Estado que permita el desarrollo.

Sobre el sistema electoral para 2027, dijo que preferiría evitar las primarias por el costo que representan, aunque admitió que podrían realizarse al no ser obligatorias. También cuestionó la posibilidad de modificar el esquema de boleta sin discutir previamente la Constitución y reclamó reglas de juego definidas con anticipación.

Capital de la excepción

Sobre el final de la entrevista, Baistrocchi volvió a poner el foco en la Municipalidad de Capital y cuestionó su esquema de contrataciones. “Tenés un municipio que desde el 2023 a la fecha vive en modo de excepción”, afirmó. También cuestionó la falta de respuestas a los pedidos de informe de Horacio Lucero y reclamó que el Ejecutivo municipal vuelva a utilizar la licitación como herramienta habitual.

Para Baistrocchi, la falta de licitaciones implica también un problema de planificación y transparencia. “La licitación implica prever, implica planificar, implica transparentar”, sostuvo, y remarcó que esas son cuestiones de las que, a su entender, hoy Capital carece.

Textuales

Emilio Baistrocchi / Presidente de Hacemos por San Juan