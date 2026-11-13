La crecida de los ríos en Calingasta mantiene en alerta a las autoridades, que intensificaron los trabajos de defensa y encauzamiento para evitar que el agua avance sobre sectores poblados. Aunque las intervenciones realizadas durante los últimos dos meses están dando resultados, el incremento del caudal por el deshielo genera preocupación, especialmente en distintos puntos de Barreal.

En diálogo con Radio Sarmiento, el secretario de Obras de la Municipalidad de Calingasta, Diego Osa, identificó al Matadero Municipal y al barrio Balcón de Ansilta como los sectores más críticos. Allí se concentran los trabajos de la Dirección de Hidráulica, que durante los últimos días desplegó maquinaria para reforzar las defensas y modificar el recorrido del agua.

En la zona del Matadero Municipal se construyeron defensas para derivar el río y evitar que llegue al barrio Balcón de Ansilta, ubicado en un sector posterior. Según explicó el funcionario, las obras están funcionando y permitieron encauzar parte del caudal. Sin embargo, advirtió que se espera que el río continúe creciendo, por lo que las tareas de contención todavía no finalizaron.

Respecto del barrio Balcón de Ansilta, Osa señaló que, de acuerdo con las evaluaciones realizadas junto con los técnicos de Hidráulica, el agua no ingresaría al barrio. No obstante, existe la posibilidad de que se produzcan filtraciones y aparezcan humedades en algunos sectores.

El río Los Patos y las defensas en Barreal

Otro de los trabajos destacados se realizó sobre el río Los Patos, cuyo curso fue derivado hacia el oeste, en dirección a la cordillera, para evitar que avance demasiado cerca de la zona poblada.

Osa consideró que esta intervención está dando buenos resultados y aseguró que el sistema de defensas funciona correctamente. Sin embargo, explicó que fue necesario modificar y reparar algunas tomas de riego para adecuarlas al nuevo recorrido del agua.

El funcionario también advirtió que la magnitud del deshielo de esta temporada presenta un escenario excepcional. En ese sentido, sostuvo que los ríos tienen cauces naturales que, ante grandes volúmenes de agua, pueden recuperar sus recorridos históricos.

"Este año es un año excepcional en el cual no vamos a dominar el río, sino que vamos a tener que buscar dónde ha sido su cauce natural y empezar a hacer las defensas, contenciones y evacuaciones que sean necesarias", explicó.

Las Majaditas, otra zona bajo intervención

Además de las defensas sobre los ríos, el municipio trabaja para prevenir las consecuencias de las crecientes que llegan a Barreal a través de la bajada de Las Majaditas. Se trata de uno de los principales cauces que afectan directamente a los sectores sur y centro de la localidad.

Para reparar ese recorrido, la Municipalidad trabaja junto con la empresa Glencore, que aportará horas de maquinaria para ejecutar las tareas.

Osa explicó que en el lugar existe una defensa construida aproximadamente en la década de 1980, que permitió durante años desviar el agua hacia la Pampa del Leoncito. Según detalló, la estructura nunca fue superada por una creciente y cumple una función fundamental para reducir el volumen de agua que podría llegar a las viviendas.

El funcionario precisó que, cuando se llena la Pampa del Leoncito, el excedente puede avanzar hacia Barreal. La defensa no elimina completamente ese riesgo, pero permite reducir considerablemente el aporte de agua: sin esa contención, la cuenca que podría afectar al centro de la localidad abarcaría entre 30 y 40 kilómetros, mientras que con la derivación se reduce a unos siete kilómetros.

Cortes de caminos y situación en otros sectores

La crecida también provocó complicaciones en otros puntos del departamento. Osa confirmó que permanece interrumpido el tránsito en el camino hacia Pachón, Las Hornillas, Manantiales y Las Amarillas, a la altura de Las Caletas.

A esto se suma el corte del puente Pioneros, ubicado entre Tamberías e Hilario. El funcionario aclaró que la estructura no sufrió roturas, sino que el agua se desbordó antes de llegar al puente y avanzó por otros sectores.

La interrupción afecta la circulación habitual de los habitantes de Colón e Hilario hacia Tamberías, donde se encuentran servicios como escuelas, hospital y cajero automático. No obstante, Osa aclaró que esas comunidades no están completamente aisladas, aunque deben realizar recorridos más largos para llegar a Barreal o Villa de Calingasta.

En cuanto a la situación general del departamento, el secretario confirmó que hasta el momento no hay personas evacuadas. También informó que personal del campamento Los Sombreros, perteneciente a la minera Pachón, estaba siendo rescatado debido a las dificultades generadas por la crecida.

Finalmente, Osa pidió a los vecinos evitar acercarse a los ríos y advirtió sobre el peligro de ingresar al agua. Durante una recorrida por el sector del Matadero Municipal, contó que había observado a jóvenes bañándose en el río Los Patos, pese a la fuerza y el volumen que presenta actualmente.