Los bonos soberanos en dólares comenzaron este jueves 5 de noviembre con números negativos en Wall Street, mientras el riesgo país superó los 850 puntos básicos. La presión sobre los títulos argentinos se produjo dos días después de las elecciones de medio término en Estados Unidos, que terminaron con una victoria del Partido Demócrata y una derrota para el presidente Donald Trump.

Aunque especialistas de la city consideran que el impacto del resultado electoral estadounidense sobre Argentina será moderado, los factores locales también condicionan el comportamiento de los activos financieros. En ese escenario, los inversores mantienen la atención sobre la evolución de la economía y la incertidumbre política.

Qué dijo Luis Caputo sobre las elecciones en Estados Unidos

En medio de la reacción de los mercados, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la derrota de Trump no modificará la relación entre Argentina y Estados Unidos. El funcionario realizó esas declaraciones durante la conferencia anual de FIEL, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

“Con respecto a la elección, yo creo que para la Argentina no cambia. Ya lo hablé con el Tesoro en el G20”, sostuvo Caputo al ser consultado por los resultados electorales, y agregó que el resultado era esperado, aunque no por tanto margen.

La incertidumbre que mira el mercado

El desempeño de los bonos argentinos también se encuentra condicionado por las dudas de los inversores sobre el escenario económico y político local. Entre las preocupaciones aparecen la capacidad de afrontar los próximos vencimientos de deuda y las perspectivas de financiamiento internacional.

La jornada comenzó así con una diferencia entre el comportamiento de los mercados internacionales y el de los activos argentinos. Mientras Wall Street reaccionó positivamente al resultado electoral estadounidense, los títulos soberanos locales continuaron bajo presión.