El riesgo país superó este viernes los 600 puntos básicos y alcanzó los 602 puntos, en una jornada marcada por nuevas bajas de los bonos soberanos argentinos en dólares. Según Ámbito, los Globales cayeron hasta 0,5% y acumularon un derrumbe de hasta 4% en las últimas cinco ruedas.

Los Bonares, emitidos bajo legislación argentina, operaron mixtos durante la jornada, aunque acumularon pérdidas de hasta 4,2% en una semana. De esta manera, el indicador elaborado por J.P. Morgan registró una suba de 4,2% en el día y acumuló un incremento del 24,1% en dos semanas.

La actividad económica y los bonos

La publicación señaló que la suba del riesgo país coincidió con los datos de actividad económica y pobreza difundidos por el INDEC. En julio, la economía cayó 2,9% mensual sin estacionalidad, mientras que la pobreza alcanzó al 32,3% durante el primer semestre.

Ámbito también indicó que el riesgo país había estado cerca de perforar los 400 puntos básicos a comienzos de agosto. Desde entonces, el indicador aumentó casi 200 puntos básicos y el costo de financiamiento para Argentina se incrementó.

Qué pasó con las acciones

En paralelo, la mayoría de los ADRs y acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York operaron en rojo. Las bajas fueron encabezadas por YPF, con 2,3%, y BBVA Argentina, con 1,1%.

En la Bolsa porteña, el S&P Merval cayó 0,3%, hasta los 2.931.714 puntos, y acumuló un retroceso del 3,4% durante septiembre. Medido en dólares, el índice bajó 1,1% y acumuló una caída mensual del 5,3%.