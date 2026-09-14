Los bonos soberanos argentinos en dólares comenzaron la semana con bajas, mientras el riesgo país avanzó hasta los 492 puntos básicos, en una jornada marcada por un escenario internacional adverso. Los mercados argentinos operaron con cautela ante las tensiones en Medio Oriente, la suba del petróleo y las dudas vinculadas a la inteligencia artificial.

Los títulos en dólares registraron pérdidas de hasta 0,53%, encabezadas por el Global 2046. En paralelo, el riesgo país subió 2,1% y quedó cerca de los 500 puntos básicos.

Presión sobre los bonos

Las fuentes del mercado señalaron que los títulos argentinos continúan bajo presión en un contexto de aumento de las tasas de los bonos estadounidenses. También destacaron la renovada emisión de obligaciones negociables, con las petroleras como principales protagonistas.

En el mercado accionario, el S&P Merval operaba con una leve suba de 0,1% en pesos, hasta los 3.100.786,45 puntos. Medido en dólares, el índice también avanzaba 0,1%, hasta los 1.943,36 puntos.

ADRs y acciones argentinas

Los papeles argentinos mostraban bajas generalizadas de hasta 1,9%, con Sociedad Comercial del Plata entre las principales caídas. En Wall Street, los ADRs perdían hasta 2,5%, encabezados por IRSA.

Edenor y Central Puerto registraban bajas de 1,6%, mientras que YPF avanzaba 0,7% y encabezaba el grupo de acciones argentinas que operaban en positivo en el exterior.

El petróleo, otro foco de atención

El petróleo se convirtió en uno de los principales factores de presión para los mercados internacionales, con subas superiores al 4%. El Brent cotizaba alrededor de los 109 dólares por barril, mientras el WTI se ubicaba cerca de los 104 dólares.

La suba se produjo después del ataque a un buque en el estrecho de Ormuz y del anuncio del Ejército iraní sobre la destrucción de un dron estadounidense en esa zona estratégica. El escenario volvió a generar incertidumbre sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita finalizar el conflicto en Medio Oriente.

A esto se sumaron declaraciones de Donald Trump sobre el petróleo iraní, que agregaron presión a las cotizaciones. El avance del crudo volvió a generar preocupación entre los inversores por su posible impacto sobre la inflación global y las tasas de interés.