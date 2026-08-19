Bonos en dólares operan mixtos y el riesgo país supera los 500 puntos

Los bonos soberanos argentinos denominados en dólares operan con movimientos dispares en Wall Street, en una jornada marcada por la cautela de los inversores.

El mercado sigue de cerca la evolución de la deuda argentina y el comportamiento del riesgo país, que se mantiene por encima de los 500 puntos básicos.

La dinámica de los títulos refleja un escenario en el que los inversores continúan evaluando la capacidad de la Argentina para sostener el proceso de normalización financiera y afrontar sus compromisos de deuda.

Atención puesta en Wall Street

El comportamiento de los activos argentinos también está condicionado por la evolución de los principales índices de Wall Street y por el clima financiero internacional.

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York presentan movimientos dispares, mientras que el mercado local permanece atento a las señales provenientes del exterior.

El riesgo país es uno de los principales indicadores observados por los inversores, ya que refleja el costo adicional que enfrenta Argentina respecto de los bonos considerados de menor riesgo.

La permanencia del indicador por encima de los 500 puntos evidencia que, pese a la mejora registrada en distintos momentos del año, el mercado todavía mantiene una posición cautelosa frente a los activos argentinos. En jornadas recientes, los bonos y ADRs también mostraron movimientos mixtos ante los cambios en el escenario financiero internacional.