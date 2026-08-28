Los bonos en dólares y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operan este viernes con mayoría de bajas, en una jornada que vuelve a mostrar la presión sobre los activos locales. El movimiento se produce en la penúltima rueda de agosto, un mes marcado por un desempeño negativo tanto para la renta fija como para la renta variable.

Los títulos soberanos Globales, emitidos bajo jurisdicción de Nueva York, registran bajas generalizadas de hasta el 0,2%. En tanto, los Bonares, bajo legislación argentina, presentan un comportamiento mixto.

El escenario vuelve a poner el foco sobre el riesgo país, uno de los principales indicadores seguidos por los inversores para medir la percepción sobre la deuda argentina.

El riesgo país sigue arriba de los 500 puntos

El índice elaborado por J.P. Morgan se ubica en torno a los 508 puntos básicos, con una leve baja durante la jornada. Sin embargo, acumula una suba del 18,6% durante agosto, reflejando el deterioro que atravesaron los activos argentinos en las últimas semanas.

La evolución del indicador se mantiene como una de las principales preocupaciones del mercado, especialmente en un contexto de mayor cautela entre los inversores frente a los títulos de deuda argentina.

Los ADRs también operan en rojo

En Wall Street, los ADRs y acciones de compañías argentinas muestran una tendencia dispar, aunque predominan los retrocesos.

Entre los papeles que logran avanzar se destaca Globant, con una suba del 1,8%. En el extremo opuesto, las principales bajas corresponden a BBVA Argentina, que pierde 2,1%, y Edenor, que retrocede 2%.

El comportamiento de las acciones argentinas refleja así el clima de cautela que atraviesa al mercado local y que también se observa en los títulos de deuda.

El Merval también retrocede

La presión se replica en la Bolsa porteña. El S&P Merval baja 0,4% y se ubica en 2.989.528 puntos. Medido en dólares, el índice también registra una caída del 0,5% durante la jornada y acumula un descenso del 10,7% en agosto.

Con apenas una rueda más para cerrar el mes, los inversores siguen atentos a la evolución de los bonos, las acciones y el riesgo país, en un agosto que dejó un escenario complejo para los activos financieros argentinos.