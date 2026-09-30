Patricia Bullrich volvió a cuestionar al gobernador bonaerense Axel Kicillof después del violento intento de robo ocurrido en La Matanza, donde un custodio de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, resultó herido de bala durante un enfrentamiento con delincuentes.

El episodio ocurrió durante la madrugada del martes en González Catán. Un suboficial mayor de la Policía Federal Argentina, de 61 años, circulaba en un Toyota Etios cuando fue interceptado por dos motochorros que abrieron fuego contra el vehículo. El agente respondió con su arma reglamentaria y se produjo un intercambio de disparos.

El policía recibió un disparo en el hombro y quedó fuera de peligro. Los dos sospechosos también resultaron heridos: uno recibió un balazo en la espalda y el otro fue atendido con cinco impactos de arma de fuego. La investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la UFI Descentralizada N°2.

El fuerte mensaje de Bullrich contra Kicillof

Tras conocerse el hecho, Bullrich responsabilizó políticamente a la gestión bonaerense por la situación de seguridad en el Conurbano y expresó su respaldo al efectivo herido.

“De nuevo la Provincia de Buenos Aires. De nuevo La Matanza”, escribió la dirigente, quien sostuvo que los atacantes tenían pedido de captura y cuestionó duramente las políticas de seguridad provinciales.

Bullrich también manifestó su apoyo al suboficial mayor Farías, a su familia y a la Policía Federal, y pidió que los involucrados permanezcan detenidos.

En el tramo más duro de su mensaje, apuntó directamente contra Kicillof y afirmó que “la seguridad en el Conurbano bonaerense es un desastre”, además de cuestionarlo por sus aspiraciones políticas nacionales. El cruce se suma a otros enfrentamientos recientes entre Bullrich y funcionarios del gobierno bonaerense por hechos de inseguridad registrados en el Conurbano.

Cómo fue el tiroteo en González Catán

Según la información conocida hasta el momento, el custodio circulaba por la calle Gallardo al 800 cuando fue sorprendido por dos hombres que se movilizaban en una moto Yamaha.

Los atacantes dispararon contra el automóvil y una de las balas atravesó el vidrio del lado del conductor. El policía repelió la agresión y logró herir a los dos sospechosos antes de ser alcanzado por un proyectil en el hombro.

El caso continúa bajo investigación judicial mientras se intenta reconstruir la secuencia completa del ataque y determinar la situación procesal de los involucrados.