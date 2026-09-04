Patricia Bullrich defendió el plan anunciado por Javier Milei para profundizar el reclamo argentino por las Islas Malvinas y sostuvo que la discusión ahora deberá trasladarse al Congreso. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado rechazó además que la iniciativa tenga como objetivo las elecciones de 2027 y pidió a la oposición acompañar las medidas.

“En diciembre empieza a explorar el petróleo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar que salga el petróleo para reaccionar?”, planteó Bullrich en diálogo con Radio Mitre, al responder las críticas que surgieron luego de la cadena nacional del Presidente.

La senadora sostuvo que el Gobierno ya agotó distintas instancias diplomáticas y que, pese a las advertencias, el Reino Unido avanzó con el proyecto Sea Lion, destinado a la explotación petrolera offshore al norte de las islas. Por ese motivo, consideró que llegó el momento de pasar de los reclamos diplomáticos a una estrategia más activa.

“Ya se le hicieron muchas advertencias de manera diplomática. Siguen avanzando. Se firmaron los contratos. Es el momento de actuar”, afirmó.

En ese marco, Bullrich convocó a los distintos espacios políticos a acompañar la iniciativa y buscó presentar la cuestión como una política de Estado. “No tienen cómo contestar a algo que deberían sumarse. Súmense. Si esto es de todos”, sostuvo.

La dirigente libertaria también puso el foco en los recursos energéticos del Atlántico Sur y cuestionó la posibilidad de que el Reino Unido avance sobre las reservas ubicadas en una zona cuya soberanía es reclamada por la Argentina.

“Eso es llevarse los recursos naturales de la Argentina… se están robando nuestro petróleo”, afirmó.

Respecto del contenido del plan legislativo, Bullrich explicó que contempla modificaciones a la normativa vigente, además de la creación de un Consejo de Seguridad y el desarrollo de una plataforma logística de las Fuerzas Armadas en Ushuaia.

La iniciativa se presenta en paralelo con una decisión que Milei anticipó durante su discurso: impulsar un decreto para endurecer las sanciones contra empresas, contratistas y proveedores vinculados con las operaciones hidrocarburíferas en las islas. El objetivo sería impedir que esas firmas puedan desarrollar actividades en otros puntos del territorio argentino.

Otro de los elementos que Bullrich consideró determinantes es el posicionamiento de Estados Unidos. La senadora destacó la declaración de Donald Trump, quien, según explicó, planteó que Washington está reevaluando su posición histórica sobre el conflicto.

“Estados Unidos piensa un cambio”, sostuvo Bullrich y consideró que cualquier modificación en la postura norteamericana puede tener impacto estratégico sobre la disputa entre la Argentina y el Reino Unido.

Para la exministra de Seguridad, ese eventual giro debe leerse además en clave continental. Consideró que el respaldo de los países de América resulta central para impedir que el Reino Unido avance sobre los recursos naturales de la zona en disputa.

Bullrich concluyó que el Gobierno pretende dejar atrás una etapa basada exclusivamente en presentaciones diplomáticas y avanzar hacia una política de mayor presión. “Ahora vamos a la acción y la acción es mucho más fuerte y decidida y no los vamos a dejar avanzar”, afirmó.