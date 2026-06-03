

Otro capricho de Milei abrió un nuevo frente interno en el bloque libertario en el Senado de la Nación, ante la próxima sesión de este jueves. En esta oportunidad se dio por el avance y retroceso de un pliego propio. En el marco de una reunión de labor parlamentaria, los jefes de bloques definirán si se concreta o no la convocatoria y si la designación de la jueza María Verónica Michelli, estará en el temario.

La polémica gira en torno al pliego de la cuñada del periodista Hugo Halconada Mon, quien investiga causas de corrupción de la administración de los hermanos Milei.

Tras la orden de Karina Milei de retirar el pliego de Michelli, este martes incluso circuló la versión de que Patricia Bullrich le ofreció al presidente la renuncia a la jefatura del bloque libertario y que Milei no la habría aceptado.

El trascendido fue leído por senadores del oficialismo como “una operación mediática”, de hecho, coincidió con un conveniente viaje de la senadora a Mendoza donde participó de una conferencia de ciberseguridad.

Bullrich se había despegado del Poder Ejecutivo en su cuenta de X donde dejó en claro que frente a este contexto hará uso de su “derecho a la objeción de conciencia”.

Mientras tanto, en el Senado, la situación volvió a poner incómodos a los integrantes del bloque libertario que buscarán cómo eludir el tema para no asumir costos internos y con bloques aliados.

Ocurre que en el espacio violeta coinciden en que no hay intenciones de hacer escalar el tema alimentando la pelea entre senadores “Karinistas” y la jefa del bloque. Dentro de las filas de los senadores aliados, Carolina Losada salió públicamente con una postura en sintonía con Bullrich considerando que no hay motivo válido para retirar la postulación de Michelli.

Desde el Pro, el senador Martín Goerling expresó en diálogo con Cadena 3: “vamos a respaldar el pliego porque ha pasado todo el proceso de selección como corresponde. Nosotros vamos a sostener esa designación en el recinto”.

En tanto, desde el bloque Justicialista, José Mayans, advirtió que “hay 26 de los 77 pliegos de Jueces que fueron tratados de forma irregular”. En declaraciones radiales, el formoseño agregó: “Con esta gente uno nunca sabe cuál es el despacho final porque siempre vienen con cambios”.

El formoseño señaló que “en el bloque no estamos de acuerdo con el trabajo de la comisión de acuerdos que trata los pliegos” y confirmó: “Hicimos una presentación judicial en el contencioso administrativo porque se agotó la vía legislativa. Reclamamos los lugares que corresponden en la integración de la comisión a nuestro bloque”.

La sesión en puerta

La reunión de Labor Parlamentaria está prevista para las 11 de la mañana. La jefa del bloque oficialista venía preparando una sesión con el fin de votar más de 70 pliegos para cubrir vacantes en la Justicia Federal que ya tienen dictamen de la comisión de Acuerdos.

Dentro del paquete, había quedado listo para llevar al recinto el de Michelli como candidata a ocupar el cargo de jueza del Tribunal Oral Federal Nº3 de La Plata. Para retirar un pliego, los senadores deben hacerlo en el recinto con mayoría simple y por ahora el oficialismo no cuenta con los votos.

Dentro del temario también estarían la renegociación con Holdouts, que busca aprobar un acuerdo de conciliación con fondos buitre internacionales en el marco de la justicia estadounidense. Estipula el pago de 171 millones de dólares con una quita del 30%.

Además, está el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa destinada a eliminar los límites para que ciudadanos extranjeros compren tierras en el país, entre otros puntos.

Fuente: Tiempo Argentino

