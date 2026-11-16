La senadora Patricia Bullrich participará este martes de la reunión de la mesa política de La Libertad Avanza, convocada por Karina Milei en la Casa Rosada, en medio de las diferencias internas del oficialismo. El encuentro está previsto para las 11 y tendrá como ejes las negociaciones legislativas, la estrategia electoral y los cortocircuitos entre distintos sectores del Gobierno.

La convocatoria será la primera en casi un mes, después de que la última reunión fuera postergada en tres oportunidades por cuestiones de agenda, viajes y actividades oficiales. La reanudación se produce en un contexto de tensión entre Bullrich y otros referentes del espacio libertario.

Las diferencias entre Bullrich y Karina Milei

Uno de los principales focos de conflicto está relacionado con los posicionamientos públicos de Bullrich, quien expresó reparos sobre algunas decisiones y declaraciones del presidente Javier Milei y sobre la conducción política de Karina Milei. Desde la Casa Rosada reconocen el malestar por sus últimas intervenciones, en las que reclamó que los resultados del programa económico lleguen a todos los argentinos.

Las diferencias también se trasladaron al funcionamiento del bloque libertario en el Senado. Hace dos semanas, Bullrich protagonizó un cruce con la senadora Nadia Márquez, identificada con el sector de Karina Milei, durante una reunión de bancada.

Las negociaciones por las PASO y el Presupuesto 2027

Otro de los puntos de tensión es la negociación por la reforma política y la posible suspensión de las PASO. Desde el entorno de Karina Milei cuestionan el papel de Bullrich en las conversaciones con los gobernadores, mientras que la senadora sostiene que acompañará la suspensión de las primarias.

En paralelo, el oficialismo busca avanzar con el Presupuesto 2027 y el proyecto de Súper RIGI, que permanece trabado en el Senado por diferencias vinculadas con el capítulo de proveedores locales. También está sobre la mesa la discusión por los acuerdos con los gobernadores.

La reunión tendrá como objetivo ordenar las diferencias entre los principales referentes del oficialismo y coordinar la estrategia para las últimas semanas de actividad parlamentaria del año. Dentro del Gobierno creció la intención de completar el tratamiento de los principales proyectos económicos y políticos entre noviembre y diciembre.