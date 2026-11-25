La senadora nacional Patricia Bullrich envió un nuevo mensaje al presidente Javier Milei y advirtió que el Gobierno necesita mejorar la situación económica antes de las elecciones de 2027. La dirigente consideró que todavía existe margen para introducir modificaciones en el programa económico y reclamó medidas concretas para aliviar a los sectores que atraviesan dificultades.

En una entrevista con Bloomberg, la exministra de Seguridad sostuvo que la recuperación debe llegar a los hogares y las empresas durante el próximo año. “No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”, afirmó, al recordar que antes habrá una elección presidencial.

La legisladora planteó que el Gobierno debe realizar “cambios quirúrgicos” para fortalecer la competitividad de las empresas argentinas. Entre las medidas mencionó la reducción de impuestos, la disminución del costo del crédito y acciones específicas para los sectores más afectados.

Los cambios económicos que reclama Bullrich

Bullrich advirtió que las empresas nacionales enfrentan costos elevados que dificultan su competencia con productos del exterior. En ese sentido, identificó como obstáculos los impuestos nacionales y provinciales, los gastos logísticos y otras cargas que afectan a los productores.

También pidió que continúe la reducción de las tasas de interés para facilitar el financiamiento de las familias y las compañías. Según explicó, el encarecimiento del crédito durante 2025 afectó la entrega de préstamos hipotecarios y limitó las posibilidades de inversión empresarial.

“El crédito mueve una economía”, expresó la senadora, al remarcar la importancia de mejorar las condiciones de financiamiento. Sus declaraciones se producen en un contexto de desaceleración económica, pérdida de empleos y cierre de fábricas.

Qué dijo sobre su futuro político en 2027

La dirigente también fue consultada sobre la posibilidad de competir por la Presidencia o integrar una fórmula como candidata a vicepresidenta en las próximas elecciones. Sin embargo, evitó confirmar una eventual postulación y aseguró que todavía no está discutiendo su posicionamiento electoral.

Bullrich calificó como “muy buena” su relación con Milei, pese a las diferencias que surgieron dentro del oficialismo. Además, señaló que el espacio político necesita consolidar dirigentes capaces de competir por intendencias, gobernaciones y cargos nacionales.

Sus publicaciones en redes sociales también habían generado especulaciones sobre su futuro, especialmente después de compartir un video trabajando en el Senado con una canción de Lali Espósito. En otro mensaje escribió “Se vienen cosas...”, aunque posteriormente evitó vincular esas publicaciones con una candidatura.

La advertencia sobre el peronismo

Bullrich también alertó al oficialismo sobre los riesgos de confiarse en las divisiones internas del peronismo de cara a 2027. “Si se supone que nunca se van a unir y después se unen, llega el golpe”, sostuvo al analizar el escenario electoral.

La senadora recordó las consecuencias políticas y económicas de la derrota de Mauricio Macri en las PASO de 2019 y comparó el actual proceso de reformas con el primer mandato de Carlos Menem. A diferencia de aquel escenario, consideró que la administración libertaria todavía dispone de tiempo para realizar ajustes antes de las próximas elecciones.

“Ahora estamos en una situación en la que tenemos tiempo para corregir el rumbo”, concluyó Bullrich. Su planteo puso el foco en la necesidad de que los resultados económicos sean percibidos por la población antes de que los argentinos vuelvan a las urnas.