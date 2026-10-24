En medio de una creciente tensión política, la senadora nacional Patricia Bullrich avanza firme mente en la consolidación de su proyecto presidencial para las próximas elecciones, desafiando de forma directa la conducción de la Casa Rosada.

La exministra de Trabajo y Seguridad busca competir por la máxima jefatura de Estado sin asumir el costo político de provocar una fractura en el oficialismo: su objetivo táctico es ser expulsada por los hermanos Milei o forzar una definición en las elecciones primarias, evitando a toda costa repetir la experiencia de Carlos "Chacho" Álvarez durante la gestión de Fernando de la Rúa.

La estrategia de Bullrich cobró visibilidad tras la publicación de un video en el que insinuó explícitamente sus aspiraciones de liderar el Poder Ejecutivo.

Ante este panorama, en su entorno político más cercano manejan tres escenarios posibles: competir en una interna de las PASO contra el actual mandatario; capitalizar un eventual desgaste de la gestión que obligue al presidente a declinar su candidatura en su favor; o consolidar una alternativa política por fuera del espacio oficialista en caso de ser expulsada, respaldada por gobernadores aliados. "Yo mantengo el mismo proyecto, pero más serio", suele sintetizar la senadora al definir su propuesta.

Aguas divididas por las PASO

Como parte de este armado, Bullrich lleva adelante una ronda de consultas con mandatarios provinciales radicales y aliados. Fuentes de su equipo aseguran que ya cuenta con el compromiso y respaldo de al menos diez gobernadores para acompañar su proyecto institucional, al considerarla una figura más previsible para trabajar con las estructuras políticas tradicionales.

No obstante, desde el sector de las provincias prima la cautela: uno de los mandatarios consultados confirmó las conversaciones, pero aclaró que aunque existe disposición a dialogar, aún no hay resoluciones definitivas tomadas.

Esta postura ubica a la senadora, quien ejerce la jefatura de bloque de los senadores oficialistas, en una contradicción directa con la estrategia institucional del Gobierno. Mientras el jefe de Gabinete, Diego Santilli, impulsa negociaciones y esfuerzos normativos para eliminar las PASO, Bullrich y su equipo aseguran que no moverán un solo dedo para suspender o suprimir las elecciones primarias, a las que consideran la herramienta clave para resolver las candidaturas de la derecha.

En su análisis, dar un "portazo" voluntario generaría una crisis institucional que le impediría posicionarse ante la sociedad como la salida razonable al modelo libertario.

Distanciamiento crítico

El diagnóstico negativo del equipo de la senadora sobre las posibilidades de reelección del presidente se profundizó a raíz de sus recientes actuaciones internacionales y locales.

En el entorno de Bullrich cuestionaron severamente la gira presidencial por España —marcada por desentendimientos con el rey Felipe, la negativa de audiencia de referentes como Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal y cruces con Pedro Sánchez—, así como los reiterados ataques al periodismo.

Un punto de inflexión se registró durante la cena de la Fundación El Faro, donde Milei instó a "quemar en la hoguera" a periodistas de La Nación y otros medios dedicados a investigar el caso Libra.

El gesto de desaprobación de la senadora fue registrado por las cámaras del evento. Bullrich, quien mantiene una estrecha relación con el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, ha cuestionado de forma abierta estos agravios contra la prensa. Frente a los reclamos del entorno presidencial por la cobertura mediática favorable que recibe en comparación con el jefe de Estado, la senadora responde críticamente sobre los insultos presidenciales hacia los comunicadores.

¿Mileísmo sin Milei?

Las provocaciones y definiciones de Bullrich comenzaron a tener eco en la cúpula del Poder Ejecutivo. Luego de un periodo de distanciamiento y tras la reaparición mediática de la senadora en señales como TN, el presidente manifestó públicamente su malestar contra la cobertura de medios como Clarín.

Finalmente, en una entrevista concedida al periodista Jonatan Viale, el presidente Milei reconoció el escenario político al admitir que el denominado "círculo rojo" muestra preferencia por la senadora nacional, calificando el movimiento de sus detractores internos como un intento explícito de construir un "mileísmo sin Milei".