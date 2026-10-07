La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, marcó distancia este miércoles con la fiscal Susana Pernas durante la audiencia pública en la Comisión de Acuerdos del Senado y adelantó que no acompañará su pliego. El principal motivo del rechazo fue la actuación de la postulante en el caso Chocobar, en el que había pedido una pena de tres años de prisión y seis de inhabilitación para el policía Luis Chocobar.

Bullrich cuestionó que Pernas haya sostenido la acusación contra Chocobar y llevó la discusión al respaldo que la Justicia debe dar a los efectivos de seguridad cuando intervienen frente a un delito.

“Yo pregunto: en la Argentina, frente a un delincuente que estaba cometiendo un delito, le dan una pena a Chocobar, le manchan su carrera cuando él había actuado”, planteó la senadora. Luego preguntó a Pernas: “¿a quién defiende? ¿Defiende a las víctimas? ¿Entiende el rol de la Policía cuando es acusado por su acción?”.

El caso se remonta a diciembre de 2017, cuando Chocobar, entonces policía local de Avellaneda, baleó por la espalda a uno de los delincuentes que había apuñalado a un turista estadounidense en La Boca. En mayo de 2021, Pernas había solicitado tres años de prisión y seis de inhabilitación para Chocobar al considerar que había cometido un homicidio agravado por el uso de un arma de fuego, en exceso del cumplimiento del deber.

La condena finalmente fue de dos años de prisión y cinco de inhabilitación. En mayo de 2024, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional revocó esa condena por contradicciones en los fundamentos de los jueces y ordenó realizar un nuevo juicio oral.

Durante la audiencia, Bullrich advirtió que decisiones de este tipo pueden generar un mensaje negativo entre los integrantes de las fuerzas de seguridad. “¿Qué hacen todos los policías del país cuando ven que alguien que dispara es acusado? ¿Quién va a defender a la sociedad cuando una fiscal insiste después de Casación y va a la Corte Suprema a pedir un aumento de la pena?”, cuestionó.

La senadora también le preguntó directamente a Pernas si volvería a actuar del mismo modo frente a un caso similar y planteó si, con ese criterio, “los ciudadanos van a estar indefensos”.

Bullrich cerró su intervención reclamando un cambio de criterio judicial cuando los agentes “cumplen correctamente con su función”. “Esta doctrina tiene que cambiar, porque si no la Policía nunca va a tener la seguridad del respaldo”, afirmó.