La senadora Patricia Bullrich realizó este viernes una autocrítica sobre el tratamiento de la Ley de Propiedad Privada, que sufrió modificaciones y perdió dos capítulos durante su paso por el Senado, pese a haber obtenido media sanción.

La jefa del bloque libertario reconoció que el proyecto tuvo dificultades desde el comienzo y afirmó que “vino un poco endiablado”, en referencia a los obstáculos que atravesó durante los meses de debate parlamentario.

“Esta ley vino un poco endiablada, en primer lugar porque ya hacía tres meses que la estábamos tratando”, explicó Bullrich en diálogo con Radio Rivadavia.

Según detalló, el tratamiento legislativo también estuvo condicionado por la interrupción de la actividad del Congreso y por el Mundial, lo que dificultó las negociaciones y la explicación del contenido de la iniciativa.

“Salió el 50% de la ley”

Bullrich reconoció que el proyecto no logró sostener todos sus capítulos durante el debate y justificó la decisión del oficialismo de retirar aquellos puntos que no contaban con los votos suficientes.

“Es una ley que tuvo problemas en algunos capítulos. Salió el 50% de la ley, el otro 50% no salió”, sostuvo.

En ese sentido, defendió la decisión de retroceder en aquellos aspectos que no tenían respaldo parlamentario: “Nosotros decidimos dar marcha atrás en aquellos temas que consideramos que no alcanzaban los votos. Así es la democracia”.

La iniciativa había sufrido un fuerte recorte durante el tratamiento en el recinto, donde quedaron afuera dos capítulos que generaban mayores resistencias: la reforma de la Ley de Tierras y el plan de manejo del fuego.

La dificultad para comunicar el proyecto

La senadora también reconoció que uno de los principales problemas estuvo en la comunicación de la iniciativa.

“Fue difícil la comunicación de este proyecto”, admitió Bullrich, en una autocrítica que coincide con uno de los cuestionamientos internos del oficialismo luego de que esos dos capítulos fueran retirados.

La legisladora sostuvo que el Gobierno debe aprender de lo ocurrido y apuntar a una agenda parlamentaria que tenga mayores posibilidades de avanzar.

“Desde el Gobierno tenemos que apuntar bien y mirar bien las cosas más importantes y trascendentes”, remarcó.

Bullrich negó que haya “vencedores y vencidos”

Pese al traspié legislativo, Bullrich rechazó la idea de que dentro del oficialismo existan ganadores y perdedores.

“No creo que en el oficialismo haya vencedores y vencidos”, sostuvo.

La senadora consideró además que la agenda del Gobierno debe ampliar sus prioridades y no concentrarse exclusivamente en cuestiones económicas.

En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar sobre salud mental, educación y otros temas sociales que puedan tener un impacto directo en la vida cotidiana de la población.

“Tenemos que tener una agenda con temas que le interesen a toda la sociedad”, afirmó.

“No hay preocupación en el Gobierno, hay ocupación”

Bullrich aseguró que el oficialismo buscará reorganizar sus prioridades de cara a las próximas discusiones parlamentarias y consideró que la agenda que viene tiene “un buen pronóstico”.

La senadora insistió en que el objetivo es seleccionar los proyectos más importantes y trabajar para conseguir los consensos necesarios en el Congreso.

En ese marco, cerró con una definición sobre la situación interna del Gobierno: “No hay preocupación en el Gobierno, hay ocupación”.