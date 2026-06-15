El mercado petrolero mundial vivió una jornada de fuerte volatilidad tras conocerse el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a más de tres meses de conflicto en Medio Oriente. La noticia estuvo acompañada por el anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas.

La reacción fue inmediata. Los contratos internacionales del crudo registraron fuertes bajas ante la expectativa de que vuelva a normalizarse el tránsito de buques petroleros por la zona. El barril Brent cayó más de 4% y se ubicó cerca de los 84 dólares, mientras que el WTI estadounidense retrocedió más de 4,5%, perforando los 81 dólares por barril.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio energético global. Por esa vía marítima circula una parte sustancial del petróleo que abastece a Asia, Europa y otras regiones del mundo. Su cierre durante los últimos meses había generado fuertes aumentos en los precios internacionales debido al temor a una interrupción prolongada del suministro.

El acuerdo fue anunciado inicialmente por Pakistán, uno de los países mediadores en las negociaciones. Posteriormente, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que el entendimiento contempla la reapertura sin restricciones del estrecho y el levantamiento del bloqueo naval impuesto sobre Irán. Desde Teherán también ratificaron el pacto y afirmaron que pone fin de manera inmediata a las hostilidades.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Trump celebró el acuerdo y lanzó una frase que rápidamente recorrió los mercados: “Que fluya el petróleo”. La declaración fue interpretada como una señal clara de que ambas partes buscan restablecer cuanto antes el comercio energético internacional.

La caída del petróleo refleja la desaparición de parte de la denominada "prima de riesgo geopolítico", es decir, el sobreprecio que los inversores incorporan cuando existe la posibilidad de interrupciones en la oferta mundial. Durante los momentos más críticos del conflicto, el barril había superado los 110 dólares debido al temor de un cierre prolongado de Ormuz.

Analistas internacionales consideran que la reapertura del corredor marítimo podría contribuir a estabilizar los mercados energéticos y aliviar las presiones inflacionarias que afectaron a numerosos países durante los últimos meses. Sin embargo, advierten que el impacto dependerá de la solidez del acuerdo y de la capacidad de ambas partes para sostener la tregua en el tiempo.

La firma oficial del entendimiento está prevista para el próximo 19 de junio en Suiza. Hasta entonces continuarán las negociaciones sobre cuestiones sensibles como el levantamiento de sanciones, el programa nuclear iraní y otros aspectos económicos y diplomáticos pendientes.

Mientras tanto, los mercados celebran el retorno de una mayor previsibilidad. La reapertura de Ormuz no solo implica más petróleo circulando por el mundo, sino también una señal de distensión en una de las regiones más estratégicas para la economía global.