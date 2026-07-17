En un contexto donde la faena no para de caer, durante el mes de mayo, se registró un desplome del 11,31%, alrededor de 127 mil cabezas menos.

Esto es lo que resalta el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), donde el promedio per cápita cayó a 47,5 kilos por año, un descenso del 6,1% anual.

En los primeros cinco meses de 2026, se faenaron 534 mil cabezas menos que en el mismo periodo de 2025 (una caída de 9,8%), lo que representó el nivel de actividad más bajo de los últimos diez años.

Es directo el correlato de esos números con la conflictividad laboral de numerosos frigoríficos. Por caso, en los últimos días en el frigorífico San Telmo (ex Sadowa) de Mar del Plata el Sindicato de la Carne denunció despidos y un escenario crítico en el que los empleados solo perciben la garantía horaria.

Además, acusan hostigamientos y amenazas por parte de la gerencia para que realicen tareas ajenas a la actividad de faena. En lo relativo a las exportaciones, en abril la caída fue de 27% con relación a marzo y del 12,5% respecto al mismo mes de 2025.

A partir del acuerdo comercial con Estados Unidos, el país del norte fue el único destino donde crecieron los envíos de carne, pero en los restantes destinos las ventas experimentaron caídas muy significativas.

China sigue siendo el principal destino de exportación para la carne vacuna, pero registró un desplome del 35,8% con respecto a marzo y 32,0% con relación a abril de 2025. Opuesto fue el caso de Estados Unidos, donde los envíos crecieron 25% mensual y se triplicaron en la comparación interanual.

