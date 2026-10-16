Calera San Juan inauguró su cuarto horno de alta tecnología en Sarmiento y completó un plan de inversiones iniciado en 2016, con el objetivo de aumentar su producción de cal y anticiparse a la demanda que generará la minería del cobre en la provincia. Con esta nueva infraestructura, la empresa busca prepararse para abastecer a los proyectos cupríferos que se desarrollan en San Juan.

Raúl Cabanay, gerente de Calera San Juan, explicó a DIARIO HUARPE que la inauguración marca el cierre de un proyecto industrial que comenzó hace diez años y contemplaba la construcción de cuatro hornos de alta tecnología, con mayor eficiencia térmica y menor impacto ambiental.

"La minería del cobre va a consumir mucha cal, así que Calera San Juan ya está preparada para suministrar ese insumo crítico para la minería del cobre", afirmó Cabanay durante el acto.

El empresario destacó que la compañía concluyó una etapa de expansión que considera fundamental para afrontar el crecimiento de la actividad minera. "Concluimos con esta etapa que realmente ha sido muy exitosa para Calera San Juan", expresó.

Más producción para el cobre

Por otro lado, Augusto Durante, gerente de Innovación y Desarrollo de Calera San Juan, explicó que el nuevo horno permitirá incrementar la producción y responder a una mayor demanda de cal, principalmente de la minería y la siderurgia.

Según detalló, la infraestructura incorpora tecnología suiza que reduce el consumo de combustible, mejora la captación de polvo y permite obtener cal viva de elevada pureza, un requisito importante para los procesos industriales.

"Hoy va a aumentar nuestra producción y nos va a dar el pie para el aumento de demanda que se venga con el crecimiento del cobre argentino", sostuvo Durante.

El especialista también destacó las condiciones de San Juan para la actividad calera. Explicó que la provincia cuenta con piedra caliza de alta calidad y en grandes cantidades, lo que, combinado con la tecnología incorporada, permite ofrecer productos para mercados exigentes.

La llegada de un socio internacional

La inauguración del cuarto horno coincide con una nueva etapa empresarial para Calera San Juan. Cabanay confirmó que hace poco más de un mes se incorporó Carmeuse, una compañía belga a la que identificó como la principal productora de cal del mundo.

El gerente aclaró que la construcción de los cuatro hornos fue realizada antes del ingreso del nuevo socio internacional, junto con el empresario que recientemente vendió sus acciones.

"Todo este trabajo que estamos viendo lo hemos hecho nosotros, empresa sanjuanina hecha por argentinos", remarcó Cabanay.

Por su parte, Sandra Barceló, de la Cámara Minera de San Juan, destacó la inversión y señaló que la producción provincial de cal no solamente abastece a la minería, sino que también se exporta a Chile y llega a otras provincias argentinas, donde se utiliza en actividades como la potabilización del agua.

El impacto en Sarmiento

Por último, el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro, participó de la inauguración y destacó que la industria calera del departamento se está preparando para responder a las necesidades de los futuros proyectos de cobre.

Además, puso de relieve la importancia de esta actividad para el empleo local. Según estimó, las empresas caleras representan entre el 50% y el 60% de los puestos de trabajo estables de la zona oeste del departamento.

Con el cuarto horno en funcionamiento, Calera San Juan completó su plan de expansión y se posiciona para afrontar una nueva etapa de crecimiento, vinculada con la demanda de insumos que necesitará la futura producción de cobre en San Juan.