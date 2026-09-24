Robert Garcés volvió a meterse de lleno en la discusión electoral de Calingasta y confirmó que quiere regresar a la intendencia en 2027. El dirigente peronista, que ya gobernó el departamento en tres oportunidades, contó que comenzó a mantener reuniones y dejó una definición concreta sobre sus intenciones: “Me gustaría volver”.

Garcés explicó que todavía espera conocer las reglas con las que se votará el próximo año, pero dejó en claro que su regreso no es solamente una posibilidad. “Yo en particular me gustaría volver a Calingasta, pero me gustaría también saber cuáles van a ser las reglas de juego de la política”, sostuvo en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV. En ese sentido, planteó que primero debe definirse el sistema electoral y cómo se resolverán las candidaturas dentro del justicialismo.

Sobre la interna departamental, reconoció que el actual intendente Sebastián Carbajal tiene derecho a buscar otro mandato. Sin embargo, cuestionó su nivel de participación frente al escenario minero que atraviesa Calingasta. “No lo vi al intendente en la audiencia pública”, señaló Garcés al referirse a la obra de una línea eléctrica vinculada a inversiones por más de 330 millones de dólares.

Para el exintendente, el jefe comunal debe tener un rol activo ante las nuevas inversiones. “No solamente lo directo de la empresa, sino lo que puede hacer el gobierno comunal, si la tiene clara y quiere hacer las cosas bien”, afirmó. Y agregó una crítica más directa: “¿Les falta muñeca política? Yo creo que sí”.

El otro nombre que aparece en la disputa es Jorge Castañeda, exintendente y actual diputado. Garcés evitó cerrar cualquier posibilidad de acercamiento y hasta se mostró dispuesto a compartir una mesa. “Si me tengo que sentar, me siento”, dijo. Además, marcó su expectativa sobre el futuro político de Castañeda: “Es un hombre del justicialismo, espero que siga y que pretenda y que siga insistiendo en jugar en el justicialismo”.

Para definir quién debería competir, Garcés pidió evitar el “dedo” y mirar los antecedentes de cada dirigente. “Quién está preparado para eso, quién tiene las condiciones, quién tiene experiencia”, enumeró. Y remarcó que, si hay competencia, cada uno debería poder presentarse. “En el caso mío, si quiero ser, lo hago y ahí dirimir la situación”, afirmó.

El exintendente también habló de las reglas que preferiría. “Yo creo que deberían ser internas abiertas”, sostuvo, y consideró que limitar la cantidad de candidatos por partido y departamento “no estaría mal”. Su criterio, dijo, apunta a que todos tengan las mismas reglas de juego.

La discusión provincial

La mirada de Garcés no quedó limitada a Calingasta. Al hablar de la futura candidatura a gobernador dentro del PJ, mencionó a Cristian Andino, Facundo Perrone y Fabián Gramajo. Sobre Andino, dijo que es el nombre que más escucha y destacó su actividad política, aunque evitó señalar a uno como candidato definitivo.

“Me parece que acá tenemos que ser responsables”, expresó. Para Garcés, el peronismo debe analizar “quién está en mejores condiciones para gobernar la provincia” y aplicar el mismo criterio en cada departamento.

En ese esquema también incluyó a Carlos Munisaga. Garcés dijo que, en lo personal, le gustaría que el intendente de Rawson vuelva a competir: “A mí me gustaría, en lo personal y por la amistad que tengo, que Carlos debería repetir otro mandato”. Según explicó, el objetivo sería consolidar una gestión que, a su criterio, todavía tiene cosas por terminar.

Con su regreso a la discusión electoral y sus críticas al manejo político del departamento, Garcés dejó de ser solamente un exintendente mencionado como antecedente y pasó a plantearse públicamente como un posible protagonista de la pelea por Calingasta en 2027.

Textuales

Robert Garcés / Dirigente del PJ de Calingasta