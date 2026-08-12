El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó este miércoles que el Gobierno prepara nuevos anuncios de inversiones a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que podrían involucrar proyectos por hasta USD 50.000 millones.

El funcionario realizó las declaraciones durante su participación en el Ciclo de Coyuntura organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde expuso ante empresarios sobre las perspectivas económicas del país y defendió el rumbo adoptado por el Gobierno nacional.

“En breve se van a enterar de que son un cuarto porque van a venir alguno que otro RIGI por hasta USD 50.000 millones”, afirmó Caputo al referirse al volumen de proyectos que todavía podrían incorporarse al régimen.

Según los números presentados por el ministro, hasta el momento se presentaron 43 proyectos bajo el RIGI por un monto total de USD 148.229 millones. De ese conjunto, el Gobierno ya aprobó 23 iniciativas que representan inversiones por USD 49.766 millones.

Caputo sostuvo que la llegada de capitales permitirá garantizar un mayor flujo de dólares durante los próximos años y contribuirá, según su visión, a sostener el crecimiento económico en el largo plazo.

Durante su exposición también se refirió al escenario cambiario de cara a 2027 y descartó posibles turbulencias vinculadas con las elecciones presidenciales. El titular del Palacio de Hacienda aseguró que el ingreso de dólares será cada vez mayor por las inversiones y consideró que eso permitirá reducir las tensiones sobre el tipo de cambio.

La industria y las obras de infraestructura

Otro de los ejes de la presentación fue la situación de la industria. Caputo volvió a defender la política económica del Gobierno frente a las críticas por el desempeño del sector y cuestionó el esquema aplicado durante administraciones anteriores.

El ministro también anticipó que espera un fuerte cambio en materia de infraestructura durante los próximos dos años. Señaló que el proceso estará impulsado por las concesiones de rutas nacionales a empresas privadas y por el trabajo conjunto con las provincias para conseguir financiamiento de organismos multilaterales.

En ese sentido, destacó el vínculo con los gobernadores, incluso aquellos pertenecientes a espacios opositores, y aseguró que continuará trabajando con las provincias en proyectos destinados a infraestructura.

Las declaraciones se produjeron mientras el Gobierno busca consolidar al RIGI como uno de sus principales instrumentos para captar grandes inversiones, con proyectos vinculados a sectores estratégicos de la economía argentina.

:::