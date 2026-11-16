El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la Argentina llegará a 2027 con una posición económica más sólida y anticipó un año más tranquilo de lo que pronostican algunos sectores. Además, se mostró confiado en que el presidente Javier Milei conseguirá la reelección en primera vuelta, independientemente de cómo evolucione la economía.

“Entramos a 2027 más fortalecidos que nunca, espero un año más calmo de lo que muchos predicen”, afirmó el funcionario durante una entrevista con radio Mitre. También sostuvo que el próximo año no debería registrarse una situación de tensión cambiaria, pese a que habrá elecciones presidenciales.

Las inversiones previstas y el escenario económico

Caputo destacó que las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) podrían casi duplicarse durante 2027. Según sus estimaciones, ingresarían cerca de 15.000 millones de dólares el próximo año y otros 15.000 millones durante 2028.

El ministro también atribuyó la suba del riesgo país a factores externos y al denominado “riesgo kuka”. En ese sentido, defendió el programa económico y señaló que el Banco Central continúa comprando dólares mientras el tipo de cambio se mantiene estable.

Qué dijo sobre el empleo y el consumo

Durante la entrevista, Caputo reconoció que cayó el empleo formal, aunque sostuvo que el empleo total creció en 465.000 puestos. “Por ahí cierran empresas con un empleado o se pasan a monotributistas”, expresó al referirse a las modificaciones en la composición del mercado laboral.

El funcionario afirmó que los salarios de los trabajadores asalariados crecieron un 53% y aseguró que, según sus cifras, 12 millones de personas salieron de la pobreza. También relacionó la caída del consumo con una menor inestabilidad económica y con cambios en los hábitos de compra.

Su pronóstico electoral para Milei

Caputo consideró que el kirchnerismo no será una alternativa electoral en 2027, independientemente del crecimiento económico que registre el país. “Si la gente se asusta, vota a Milei; si la economía crece, también”, sostuvo al pronosticar una victoria del Presidente en primera vuelta.