Caputo anunció cambios en los préstamos en dólares para empresas

El Gobierno de Javier Milei flexibilizó las condiciones para que las empresas puedan acceder a créditos en dólares. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que los bancos podrán prestar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera bajo un marco considerado macroprudencial.

El funcionario brindó una conferencia en el Palacio de Hacienda acompañado por el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

Hasta ahora, los bancos podían otorgar préstamos en dólares principalmente a empresas que generaban ingresos en esa moneda o que contaban con garantías de compañías que sí los generaban. Con la modificación, el acceso se amplía al conjunto de las empresas.

El objetivo es aumentar el crédito

Caputo explicó que la medida busca elevar el nivel de financiamiento disponible para el sector productivo. El Gobierno tomó en cuenta los pedidos de distintas industrias, especialmente la construcción y la automotriz.

El ministro sostuvo que el contexto actual resulta adecuado porque las tasas de interés en pesos continúan elevadas y pueden dificultar la rentabilidad de determinados negocios. “El objetivo es que haya un mayor crédito”, afirmó Caputo al explicar el alcance de la nueva normativa.

Qué deberán hacer las empresas

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema será el destino de los fondos. Las empresas que reciban créditos en dólares deberán liquidarlos en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y convertirlos a pesos.

Según explicó el ministro, este mecanismo busca evitar un efecto multiplicador sobre la cantidad de dólares dentro de la economía y, al mismo tiempo, generar una mayor oferta de divisas.

El antecedente del Banco Central

La medida había sido anticipada la semana pasada por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. El funcionario había planteado la posibilidad de revisar las exigencias para los préstamos en dólares y debatir flexibilizaciones dentro de un marco prudencial.

Con el anuncio, el Gobierno busca ampliar las herramientas de financiamiento para las empresas y aprovechar una mayor capacidad prestable de los depósitos en moneda extranjera.